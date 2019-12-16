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Dünyaca ünlü orkestra şefi Riccardo Muti, İtalya Senatosu'nda
6 saat önce
Dünyaca ünlü orkestra şefi Riccardo Muti, İtalya Senatosu'ndaki 'Noel' konserini yönetti.
Dünyaca ünlü orkestra şefi Riccardo Muti, İtalya Senatosu'ndaki 'Noel' konserini yönetti. Luigi Cherubini Orkestrası, Noel etkinlikleri kapsamında Senato'nun konuğu oldu. View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 07:12
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