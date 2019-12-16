Dünyaca ünlü orkestra şefi Riccardo Muti, İtalya Senatosu'nda - Son Dakika
Son Dakika Dünya Dünyaca ünlü orkestra şefi Riccardo Muti, İtalya Senatosu'nda - Son Dakika Dünya

Dünyaca ünlü orkestra şefi Riccardo Muti, İtalya Senatosu'nda

6 saat önce

Dünyaca ünlü orkestra şefi Riccardo Muti, İtalya Senatosu'ndaki 'Noel' konserini yönetti.

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Dünyaca ünlü orkestra şefi Riccardo Muti, İtalya Senatosu'ndaki 'Noel' konserini yönetti. Luigi Cherubini Orkestrası, Noel etkinlikleri kapsamında Senato'nun konuğu oldu. View on euronews

Dünyaca ünlü orkestra şefi Riccardo Muti, İtalya Senatosu'nda

İtalya, Noel, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 07:12 
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