Dünyaca ünlü orta saha Marek Hamsik Trabzonspor'da! 17 numaralı formayı giymeye geliyor

Transferin hızlı takımı Trabzonspor. Bordo-Mavililer, Gervinho ve Peres'ten sonra Marek Hamsik'i de bitirdi. Dünyaca ünlü orta saha Hamsik, İsveç ekibi Göteborg'la mukavelesini feshetti. Bordo-Mavililer'in 1.5 milyon eurodan iki yıllık teklifini kabul eden Hamsik, EURO 2020'nin ardından şehre gelecek.

17 NUMARAYI SEÇTİ

Marek Hamsik'in Trabzonspor'da 17 numaralı formayı seçtiği belirtildi. Orta sahada Sosa'dan sonra komutan rolde bir oyuncusu kalmayan Karadeniz ekibi, merkezdeki liderliğe Hamsik'i geçirdi. Trabzonsporlu taraftarlar bu transferi sevinçle karşıladı.