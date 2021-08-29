Dünyaca ünlü oyuncu Carmen Electra'dan şaşkınlık yaratacak cinsel ilişki itirafları: Vahşi partner seviyorum

Amerikalı model ve oyuncu Carmen Electra'dan özel hayatına dair samimi itiraflar geldi. Güzel oyuncu, yaşının ilerlemesine aldırmadığını ve hala çok enerjik bir cinsel hayatı olduğunu ifade etti.

GÖZLERDEN UZAK YAŞIYOR

Bir zamanların Sahil Güvenlik (Baywatch) güzeli olarak tanınan Carmen Electra (49), uzun yıllardır gözlerden uzak bir yaşam sürüyor. Dünyaca ünlü oyuncu uzun süren sessizliğini bozdu. ABD'de bir TV programına katılan Carmen Electra, cinsel hayatı hakkında çarpıcı itiraflarda bulundu.

"PARTNERİMİN VAHŞİ OLMASINI TERCİH EDİYORUM"

Carmen Electra, "Cinselliğe düşkün biriyim. Sevişmenin gevşetici etkisi beni huzurlu yapıyor. Yatakta partnerimin vahşi olmasını tercih ediyorum. Yaşım ilerlemiş olabilir ama enerjimi henüz kaybetmedim" ifadelerini kullandı. Asıl adı Tara 'Patrick' olan güzel yıldız, 1991 yılında sahne adını Carmen Electra olarak değiştirmişti.

"KUŞ BEYİNLİLERLE YAKIN OLMAK İSTEMEM"

49 yaşındaki oyuncu, "Çok da akıllı olmayan sevgililerden bıktım" dedi. Electra, çok ünlü olmayan bir adamla da romantik bir ilişki yaşayabileceğini ama "kuş beyinli" diye tanımladığı kişilerle yakın olmak istemediğini de sözlerine ekledi. Carmen Electra, 1998-1999 yılları arasında Dennis Rodman ve 2003-2007 yılları arasında Dave Navarro ile evli kalmıştı. Electra, bir zamanlar Sahil Güvenlik (Baywatch) dizisinde oynuyordu.