Dünyaca ünlü Pamukkale'den yaklaşık 400 kamyon çamur çıkarılacak - Son Dakika

Dünyaca ünlü Pamukkale'den yaklaşık 400 kamyon çamur çıkarılacak

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan travertenleri ile ünlü Denizli Pamukkale'nin eteklerinde yer alan ve 'Kocaçukur' olarak bölgedeki gölette temizlik çalışması başlatıldı.

Dünyaca ünlü Pamukkale'den yaklaşık 400 kamyon çamur çıkarılacak, System.String[]

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan travertenleri ile ünlü Denizli Pamukkale'nin eteklerinde yer alan ve 'Kocaçukur' olarak bölgedeki gölette temizlik çalışması başlatıldı. Çalışmalar kapsamında en son 11 yıl önce temizlenen göletten yaklaşık 400 kamyon çamur çıkarılacak.


Dünyada eşi benzeri bulunmayan Pamukkale travertenlerinin hemen altında yer alan ve işletmesi 2017 yılının Aralık ayından bu yana Pamukkale Belediyesi'nde bulunan Kocaçukur yenileniyor. İçinde 20 bin metrekare büyüklüğünde gölet bulunan Kocaçukur'da Pamukkale Belediyesi temizlik çalışmaları başlattı. Ekipler ilk olarak gölde bulunan suyu boşaltırken, buradaki ördek, kaz ve balıklar ise geçici havuzlara alındı. Göl içinde ve çevresinde çalışmalar yapılırken, gölün zemininde biriken çamurlar da temizlenecek. Peyzaj çalışmalarının da tamamlanmasından sonra, gölet tekrar suyla doldurularak Kocaçukur yenilenecek. Çalışmaların yaklaşık 1 hafta içinde tamamlanması planlanıyor. Çalışmalar kapsamında Kocaçukur'dan 400 kamyona yakın çamur çıkartılacağı öngörülüyor.


"11 yılda maalesef gölette ciddi bir çamur tabakası birikmiş"


Kocaçukur'da çalışmaların hızlı bir şekilde gerçekleşeceğini belirten Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, "Pamukkale travertenlerinin alt bölgesinde yer alan Kocaçukur'da 20 bin metrekareden daha fazla alana sahip gölet var. Gölette arkadaşlarımız temizlik çalışması başlattı. Bu gölette en son 2009 yılında temizlik çalışması yapılmış. Üzerinden geçen 11 yılda maalesef gölette ciddi bir çamur tabakası birikmiş. Bu ister istemez gerek sivrisinek gerekse diğer bakteriler konusunda rahatsızlıklar vermeye başladı. Aynı zamanda koku oluşmuş. Gerekli izinleri aldıktan sonra korona virüs nedeniyle turizm sezonu kapalıyken çalışma başlattık. Burada yapılacak olan çalışma ile göleti eski doğal haline getirmeyi amaçlıyoruz. Göletin zemininden 400 kamyona yakın çamur çıkarıp onu bertaraf etmeyi planlıyoruz. Tek amacımız Pamukkale'nin daha güzel hale gelmesini sağlamak. Yapılacak olan çalışmaları en kısa sürede tamamlamayı hedefliyoruz" dedi. - DENİZLİ

Pamukkale, Denizli, Aralık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.05.2020 01:33 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Dünyaca ünlü Pamukkale'den yaklaşık 400 kamyon çamur çıkarılacak - Son Dakika

Son Dakika

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