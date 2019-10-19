Son Dakika Haberleri: Dünyaca Ünlü Piyanist Gülsin Onay Eskişehirlileri büyüledi
Son Dakika Kültür Sanat Dünyaca Ünlü Piyanist Gülsin Onay Eskişehirlileri büyüledi

Dünyaca Ünlü Piyanist Gülsin Onay Eskişehirlileri büyüledi

1 saat önce

Dünyaca ünlü piyano virtüözü ve UNICEF İyi Niyet Elçisi Gülsin Onay, Eskişehir'de Şef Ender Sakpınar yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası ile verdiği konserde, klasik müzikseverlere muhteşem bir akşam yaşattı.

Dünyaca Ünlü Piyanist Gülsin Onay Eskişehirlileri büyüledi, System.String[]

'Harika Çocuk' olarak başladığı müzik yaşamını dünyanın önemli orkestraları ve şefleriyle çalışmalar yaparak sürdüren piyano virtüözü Gülsin Onay, güzel bir sonbahar akşamında Eskişehirli klasik müzikseverlere Chopin ve Tchaıkovsky'nin eserleriyle müzik ziyafeti yaşattı.

Uluslararası alanda istisnai bir Chopin icracısı olarak kabul edilen Devlet Sanatçısı Gülsin Onay, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Sarayı'nda Şef Ender Sakpınar yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası ile konser verdi. Uluslararası müzik kariyeri Arjantin'den Japonya'ya uzanan bir coğrafyada, 64 ülkeyi kapsayan Onay, Eskişehir'de olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Onay sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda "Teşekkürler coşkulu Eskişehir dinleyicisi, Teşekkürler Sevgili Ender Sakpınar ve EBBSO!..Tek nefes olduk müziğin büyülü dünyasında" paylaşımını yaptı.

Gülsin Onay, Eskişehir, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 03:16 Kaynak: Bültenler
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