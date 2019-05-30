Dünyaca ünlü plajda kaçak kazı
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MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki dünyaca ünlü Karaincir Plajı'nda bir otel tarafından su borusu geçirmek için kaçak olarak kazılan 200 metre uzunluğundaki çukur, görenleri şaşırttı.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 12:51 Kaynak: DHA
MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki dünyaca ünlü Karaincir Plajı'nda bir otel tarafından su borusu geçirmek için kaçak olarak kazılan 200 metre uzunluğundaki çukur, görenleri şaşırttı.
Bodrum'da saat 22.00 sıralarında, Karaincir Plajı'nda bulunan bir otel tarafından dünyaca ünlü plajda su borusu hattı için kaçak kazı yapıldı. Kumsalda yapılan kazıyı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bunuldu. İhbarın ardından olay yerine giden jandarma ve Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kazının kaçak olduğunu tespit etti. Kazıyı, Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (MUSKİ) bilgisi dahilinde yaptıklarını belirten otel yetkilileri, görevli ekiplere herhangi bir evrak gösteremedi.
Jandarma ve zabıta ekiplerince olayla ilgili tutanak tutulurken, incelemenin ardından işletmeye yüklü miktarda ceza kesileceği öğrenildi.
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