Dünyaca ünlü plajda 'yeni düzen' - Son Dakika

Dünyaca ünlü plajda 'yeni düzen'

Dünyaca ünlü plajda 'yeni düzen' Antalya'nın Kaş ilçesinde bulunan dünyaca ünlü Kaputaş plajı, koronavirüs önlemleri kapsamında sosyal mesafe kuralına göre yeniden düzenlendi.

Dünyaca ünlü plajda 'yeni düzen'

ANTALYA - Antalya'nın Kaş ilçesinde bulunan dünyaca ünlü Kaputaş plajı, koronavirüs önlemleri kapsamında sosyal mesafe kuralına göre yeniden düzenlendi. 1 Haziran'da kapıları açılan plaja sayılı tatilci alınacağı bildirildi.

Türkiye'de 11 Mart'ta ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından yurt genelinde kademeli olarak önlemler alındı. Salgınla mücadelede birinci dönemin başarıyla tamamlanması sonrasında kontrollü normalleşme için adımlar atıldı. Belirlenen kurallar dahilinde plajların da 1 Haziran'da açılacağı açıklandı.

Bu kapsamda Kaş Belediyesi, salgın nedeniyle kapalı olan dünyaca ünlü Kaputaş plajında normalleşme süreci ve yeni sosyal hayat çerçevesinde yaz sezonu için çalışma başlattı.

Plajda pandemi kuralları

Bu doğrultuda halk sağlığı için önlem amacıyla plajda birçok uygulama yapıldı. Buna göre, plaja girişte ateş ölçümü yapılacağı, maske ve eldiven kuralı uygulanacağı belirtildi.

Plajda şezlong kullanılan ve ücretsiz bölümlerde sosyal mesafeye dikkat edildi. Şezlonglar veya kumda güneşlenmek isteyenler için özel alandaki bölmeler arasında bir buçuk metrelik mesafe bırakıldı. Şezlong sayısı yarıya indirilirken her kullanımdan sonra dezenfekte edilerek, 20 dakika sonra misafire verileceği kaydedildi. Şemsiyeler de sosyal mesafe kuralına uygun yerleştirildi. Duşlarda ve tuvaletlerin de mesafe kurallarına göre kullanılacağı ve sürekli dezenfekte edileceği aktarıldı. Kaş Belediyesi Kaputaş Sosyal Tesislerinde, büfe self servis olacağı ve mesafe kuralına göre sıraya geçilerek, masa ve sandalyelere oturulacağı öğrenildi.

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş yaptığı açıklamada, belediye olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nın vermiş olduğu önergeler ile Kaputaş plajında düzenlemeler yaptıklarını söyledi.

Normalleşme sürecinde düzenlemeler ile ilgili bilgiler veren Başkan Mutlu Ulutaş, "Girişten itibaren görevli personelimiz tarafından vatandaşların ateşleri ölçülüyor. Maske ve eldiven veriyoruz. Plaj içinde almış olduğumuz hijyen kurallarını anlatıyoruz. Plajı nasıl kullanacaklarını, burada nasıl hizmet alacaklarını anlatıyoruz, sonra içeri giriş yapıyorlar. Plajda yeni sosyal mesafe kuralına göre ayarlanmış şezlonglar ve özel alanlar var. Burada güneşlenen misafirlerimiz şezlongdan kalktıktan sonra o şezlongu dezenfekte yapıyoruz ve 20 dakika boyunca bekliyoruz, sonra yeni gelen misafirlerimize veriyoruz. Buradaki kafeteryada masaları sosyal mesafeye uygun şekilde düzenledik. Yiyecek ve içecek hizmeti almak isteyen vatandaşlarımıza self servis olarak hijyenik şekilde hizmet vereceğiz." dedi.

"Tedbirlere harfiyen uyulmalı"

Kaş Belediyesine ait diğer plajları ve sosyal tesisleri de açmaya başladıklarını belirten Başkan Ulutaş, insan hayatının önemini vurgulayarak, salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirlere harfiyen uyulması gerektiğini kaydetti. Ulutaş, "Bir birey evinde nasıl ki sosyal mesafeye uygun hijyenik bir şeklide yaşıyorsa, sokakta, tatil yapıyorsa, yine aynı hijyen kurallarına riayet etmesi önemli. Açıklanan kararnameler, önlemler, tedbirlere harfiyen uyulmalı. Kaş'ımıza gelen misafirlerimiz de bu kurallara uymalı. Kaş'ımızda bulunan işletmelerin de bu kurallara uyması, sosyal mesafeye uygun hijenik şekilde misafirleri ağırlamaları gerekiyor. Sosyal mesafe, el temizliği ve maske çok önemli, bunu mutlaka uygulamalıyız. Şu ana kadar ilçemizde Korona virüs vakasına rastlanmadı. İnşallah 1 Haziran'dan sonra normalleşme sürecinde de virüs gelmesin istiyoruz ama turizm sezonu da bir an önce başlasın istiyoruz. Herkese hayırlı sezonlar diliyoruz." diye konuştu.

Öte yandan, Kaputaş'a gelen ilk misafirler denize girdi. Plaja girenler maske ve eldiven kullanımına özen gösterdi. Sosyal mesafeye göre hazırlanmış özel alanları kullandı. Bazı misafirler ise sahilde fotoğraf çekerek bu anları ölümsüzleştirdi.

Dünyaca ünlü plajda 'yeni düzen'

Kaş Belediyesi, Koronavirüs, Antalya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.06.2020 10:06 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Dünyaca ünlü plajda 'yeni düzen' - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

Kuyumcular uyardı: İnternetten aldığınız altın sahte çıkabilir Son Dakika: Akaryakıt fiyatlarına 17 ila 25 kuruş indirim geliyor Türkiye ile Azerbaycan arasındaki vizeler karşılıklı olarak kaldırıldı Ev almak isteyen vatandaşa bir müjde de özel bankalardan! 2 yıl ödemesiz kredi geliyor Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu! İşte kiraya göre fiyat artışı Son Dakika: Habur ve Gürbulak sınır kapıları tekrar açılıyor Son Dakika: Türkiye kendi uydusunu uzaya gönderen 10 ülke arasına girecek 2020'nin ilk 5 ayında Türkiye'de en çok Renault marka otomobil satıldı Sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda yetiştirilecek doktora öğrencilerine aylık 4.500 lira burs verilecek THY, yolculara hijyen seti vermeye ve uçuşlarda hijyen uzmanı görevlendirmeye başladı Otellerdeki mini kulüpler ve kreşler hizmet verecek Güne düşüşle başlayan gram altın 371,9 liradan işlem görüyor Mesleki Yeterlilik Sınavları bugün itibarıyla yeniden başladı Dünkü sert düşüşün ardından yeni güne yükselişle başlayan dolar 6,72'den işlem görüyor
Son Dakika: Okullarda telafi eğitimi 31 Ağustos'ta başlayacak ve 3 hafta sürecek Son Dakika: Okullarda telafi eğitimi 31 Ağustos'ta başlayacak ve 3 hafta sürecek         
16:33
YKS başvurularında sınav ücreti ödeme süresi yarın geceye kadar uzatıldı YKS başvurularında sınav ücreti ödeme süresi yarın geceye kadar uzatıldı         
16:32
Son Dakika: Akaryakıt fiyatlarına 17 ila 25 kuruş indirim geliyor Son Dakika: Akaryakıt fiyatlarına 17 ila 25 kuruş indirim geliyor         
15:33
Yoğurt zannederek yanlışlıkla boya yiyen yaşlı adam hayatını kaybetti Yoğurt zannederek yanlışlıkla boya yiyen yaşlı adam hayatını kaybetti         
15:32
Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Oğulcan Çağlayan'ın Galatasaray'la görüştüğünü doğruladı Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Oğulcan Çağlayan'ın Galatasaray'la görüştüğünü doğruladı         
15:29
Türkiye, koronavirüsle mücadele ederken 7 ilimizde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı patlak verdi Türkiye, koronavirüsle mücadele ederken 7 ilimizde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı patlak verdi         
15:28
Arto Dalga, sürekli Şeyma Subaşı'yı eleştiren Demet Akalın'a sert çıktı: Kafayı yedi Arto Dalga, sürekli Şeyma Subaşı'yı eleştiren Demet Akalın'a sert çıktı: Kafayı yedi         
15:24
Kuyumcular uyardı: İnternetten aldığınız altın sahte çıkabilir Kuyumcular uyardı: İnternetten aldığınız altın sahte çıkabilir         
15:03
iPhone kullananlar dikkat! Apple, 22 Haziran'dan sonra 6S'ten düşük modellerin fişini çekiyor iPhone kullananlar dikkat! Apple, 22 Haziran'dan sonra 6S'ten düşük modellerin fişini çekiyor         
15:02
Çinli yetkililerin koronavirüs verilerini Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşmaması binlerce insanın boşu boşuna ölmesine sebep oldu Çinli yetkililerin koronavirüs verilerini Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşmaması binlerce insanın boşu boşuna ölmesine sebep oldu         
14:58
Temelini Cumhurbaşkanı Erdoğan atmıştı! İşte kaba inşaatı biten Atatürk Kültür Merkezi'nden ilk görüntüler Temelini Cumhurbaşkanı Erdoğan atmıştı! İşte kaba inşaatı biten Atatürk Kültür Merkezi'nden ilk görüntüler         
14:57
Ezhel'den rapçileri hedef alarak şarkı çıkaran Norm Ender'e sert çıktı: Bize söverek para kazandı Ezhel'den rapçileri hedef alarak şarkı çıkaran Norm Ender'e sert çıktı: Bize söverek para kazandı         
14:54
Antrenman sırasında kaza geçiren 11 yaşındaki kaykaycı Sky Brown'un kafatasında çatlaklar oluştu Antrenman sırasında kaza geçiren 11 yaşındaki kaykaycı Sky Brown'un kafatasında çatlaklar oluştu         
14:49
2020'nin ilk 5 ayında Türkiye'de en çok Renault marka otomobil satıldı 2020'nin ilk 5 ayında Türkiye'de en çok Renault marka otomobil satıldı         
14:33
Son Dakika: İstanbul'da suç örgütleri için silah üreten imalathaneye baskın düzenlendi Son Dakika: İstanbul'da suç örgütleri için silah üreten imalathaneye baskın düzenlendi         
14:27
Eylemlere karşı aldığı tavır, yaklaşan seçimler öncesinde Trump'a pahalıya mal olacak Eylemlere karşı aldığı tavır, yaklaşan seçimler öncesinde Trump'a pahalıya mal olacak         
14:26
Kraliyet Ailesini zora sokacak belge basına sızdı! Prenses Diana'nın, elindeki Kraliyet Ailesini zora sokacak belge basına sızdı! Prenses Diana'nın, elindeki "tecavüz kasedi" sebebiyle öldürüldüğü öne sürüldü         
14:21
Tatilciler, Akdeniz kıyısında maske takarak güneşlendi Tatilciler, Akdeniz kıyısında maske takarak güneşlendi         
14:16
CHP'li Bakırköy Belediye Başkanı, İmamoğlu'nu isim vermeden eleştirdi CHP'li Bakırköy Belediye Başkanı, İmamoğlu'nu isim vermeden eleştirdi         
14:07
Oyuncu Gamze Topuz, köpeklerine çivili kemik atıldığını görünce şikayetçi oldu Oyuncu Gamze Topuz, köpeklerine çivili kemik atıldığını görünce şikayetçi oldu         
14:05
Otellerdeki mini kulüpler ve kreşler hizmet verecek Otellerdeki mini kulüpler ve kreşler hizmet verecek         
13:58
İstanbul'un ortasında yaşanan çete savaşlarının görüntüsü ortaya çıktı İstanbul'un ortasında yaşanan çete savaşlarının görüntüsü ortaya çıktı         
13:49
Emekli işçi mutfakta kendini asınca ailesi sinir krizi geçirdi Emekli işçi mutfakta kendini asınca ailesi sinir krizi geçirdi         
13:24
İstanbul'da İSKİ çalışması sonrası yol çöktü, belediye otobüsü yola saplandı İstanbul'da İSKİ çalışması sonrası yol çöktü, belediye otobüsü yola saplandı         
13:14
İstanbul'da sosyal mesafe unutuldu! İşçilerden tehlikeli eylem İstanbul'da sosyal mesafe unutuldu! İşçilerden tehlikeli eylem         
13:07
Survivor'a veda eden Aycan'ın Türkiye'ye dönünce Ali Koç'la görüşerek F.Bahçe'de görev alacağı iddia edildi Survivor'a veda eden Aycan'ın Türkiye'ye dönünce Ali Koç'la görüşerek F.Bahçe'de görev alacağı iddia edildi         
13:05
Beyaz Saray önündeki George Floyd protestosunda Galatasaray formalı Türk ilgi odağı oldu Beyaz Saray önündeki George Floyd protestosunda Galatasaray formalı Türk ilgi odağı oldu         
13:00
Kahramanmaraş'ta 43 yaşında bir kadın, eski erkek arkadaşının suratına kezzap attı Kahramanmaraş'ta 43 yaşında bir kadın, eski erkek arkadaşının suratına kezzap attı         
12:57
Haziran ayında 7 metre karla kaplı yolu açma çabası Haziran ayında 7 metre karla kaplı yolu açma çabası         
12:55
83 yaşındaki komşusunun evine tavan arasından girip cinsel saldırıda bulundu 83 yaşındaki komşusunun evine tavan arasından girip cinsel saldırıda bulundu         
12:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2020 16:52:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Dünyaca ünlü plajda 'yeni düzen' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]