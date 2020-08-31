Dünyaca ünlü plajdaki tüm malzemelere zarar veren şüpheli yakalandı - Son Dakika

Dünyaca ünlü plajdaki tüm malzemelere zarar veren şüpheli yakalandı

AYDIN - Kuşadası'nda bir şahsın Kadınlar Denizi'nde bulunan şemsiye ve şezlonglara zarar vererek çöp kutularını denize atması büyük tepki çekti. Kameralara da yansıyan görüntüler üzerine harekete geçen güvenlik güçleri, 41 yaşındaki Murat Küçükaslan isimli şahsı gözaltına alarak hakkında yasal işlem yaptı. Şüphelinin iki gün önce Kuşadası'nda okul bahçesindeki ağaçları yaktığı ortaya çıktı. Belediye Başkanı Ömer Günel, sahillerde düzeni sağlamaya yönelik çalışmaları titizlikle yerine getirdiklerini belirterek "Kamu malına kasti olarak zarar veren kötü niyetli bu vandallarla mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

Kuşadası'nda vandallar bir kez daha ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde Sevgi Plajı'nda bulunan lavabo, klozet ve soyunma kabinlerinin tahrip edilmesinin ardından bu kez de bir şahsın Kadınlar Denizi'nde bulunan şemsiye ve şezlonglara zarar verdiği görüldü. Elinde sopa bulunan ve plajda yer alan çöp kutularını da denize atan şahıs bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntüler üzerine harekete geçen güvenlik güçleri şahsı gözaltına alarak hakkında yasal işlem yaptı.

Yaşanan vandallığa tepki gösteren Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, kamunun ortak kullanımında olan şemsiye, şezlong ve soyunma kabinlerine zarar vermenin halk düşmanlığı olduğunu söyledi. Kuşadası Belediyesi olarak pandemi sürecinde sahillerde temizliği, düzeni ve güvenliği sağlamak için titizlikle çalıştıklarını belirten Başkan Ömer Günel "Daha önce de benzer olaylarla karşılaştık ve konunun takipçisi olduk. Bu son olayda da gördük ki birileri kasıtlı olarak şemsiye ve şezlonglara zarar veriyor, çöpleri denize atıyor. Bu kötü niyetli şahsı görüntüleyerek güvenlik güçlerimize yardımcı olan vatandaşımıza duyarlılığı için çok teşekkür ediyorum. Bu vandallığa müsaade etmemiz ve sessiz kalmamız mümkün değildir. Mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.