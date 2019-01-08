Dünyaca Ünlü Profesörler, Ardahan Üniversitesine Konuk Oldu

New York Üniversitesi Leonard N. Stern Kürsüsü İşletme Profesörü Tülin Erdem ile New York Üniversitesi Davranış Bilimi ve İstatistik Profesörü Selçuk Şirin, Ardahan Üniversitesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen, "Akademik Konferanslar Serisi" kapsamında, "Hayallerin Başladığı Yer"...

New York Üniversitesi Leonard N. Stern Kürsüsü İşletme Profesörü Tülin Erdem ile New York Üniversitesi Davranış Bilimi ve İstatistik Profesörü Selçuk Şirin, Ardahan Üniversitesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen, "Akademik Konferanslar Serisi" kapsamında, "Hayallerin Başladığı Yer" adlı konferansa konuşmacı olarak katıldı.



Ardahan Üniversitesi İşletme ve İktisadi Bilimler Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen törene: Ardahan Üniversitesine Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, İl Jandarma Komutanı Albay Selçuk Özdem, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şakir Aydoğan, Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Demirci, akademik-idari personeli ile öğrenciler katıldı.



Ardahan'ın Göle ilçesinde dünyaya gelen ve mütevazı bir ailenin çocuğu olarak yetişen Prof. Dr. Selçuk Şirin ile babasının "üniversiteye gidip gözlerini yorma" dediği, Prof. Dr. Tülin Erdem'in başarılarla dolu akademik hayatlarına ve tecrübelerine ilişkin değerli bilgilerin paylaşıldığı konferansa katılımcılar yoğun ilgi gösterdi. Ardahan şehrimizin, "markalaşma" yolunda atması gereken adımların neler olduğuna ilişkin bilgiler veren Prof. Dr. Erdem, iyi bir marka olabilmek için var olan tarihi ve kültürel değerler ile yöreyle özdeşleşen ürünlerin pazarlanması noktasında uzun soluklu çalışmalar yapılması gerektiğini belirtti. Halihazırda üretim yapan işletmelerin geleneksel metotlardan vazgeçip, modern üretim ve pazarlama teknikleri kullanmasının zor olduğunu belirten Prof. Erdem, yeni girişimcilerle, yeni pazarların oluşturulmasının daha rasyonel ve uzun dönemde daha verimli olduğunu söyledi. Bir ülkenin veya bir şehrin dokusunu öğrenmek için modern kent merkezlerini gezmek yerine, bölgeye ait köyleri dolaşmanın daha samimi ve gerçek bilgiler vereceğini belirten Prof. Dr. Şirin, bölgenin sahip olduğu potansiyeli açığa çıkarmak için yeni girişimcilere gereksinim duyulduğunu belirtti. Başarıya ulaşma yolunda üç önemli adımın olduğunu dile getiren Prof. Şirin, bu adımların; "hayal ve hedefleri görmek", "nerede olduğunu bilmek" ve " yol gösterici birini bulmak" olduğunu ifade etti. Okul öncesi eğitimin, çocukların bilgi ve becerilerin gelişmesinde hayati rol oynadığını belirten Prof. Dr. Erdem ve Prof. Dr. Şirin, ebeveynlerin bu süreçte çocuklarıyla aktif olarak ilgilenmesinin çocukların başarısını olumlu yönde etkilediğini vurguladı. Soru-cevap şeklinde devam eden konferansın kapanış bölümünde Rektör Prof. Dr. Mehmet Biber, konuklara katılımlarından dolayı teşekkür ederek şunları söyledi: "Siz değerli bilim insanlarını Üniversitemizde görmek bizim için büyük bir onurdur. Üniversitemiz, sizler gibi önemli bilim insanlarıyla sürekli olarak etkileşim içinde olmak ve bu sayede ufkunu genişletmek gayesi içindedir. Ardahan Üniversitesi yerel sorunlara, uluslararası çözümler ve projeler üretmek için var gücüyle çalışmaktadır. Yakın zamanda faaliyete girecek olan, "Sürekli Eğitim Merkezi" ile "Kreş ve Anaokulumuz "la birlikte, Üniversitemizde oluşan bilgi birikimimizi halkımızla paylaşmayı, okul öncesi eğitim sorununa köklü çözümler getirmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı. Konferans, hediye takdimi ve toplu hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi. - ARDAHAN

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