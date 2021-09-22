Dünyaca ünlü psikolog Prof. Dr. Paul Bloom, Ruh Sağlığı Derneği'nin seminerine konuk olacak - Son Dakika

Ruh Sağlığı Derneği, son yıllarda yaşanan salgın, doğal afet, göç, terör ve küresel ekonomik buhranın insan yaşamına ve motivasyonuna etkisinin ele alınacağı çevrim içi seminerde, Yale Üniversitesinden dünyaca ünlü psikolog Prof. Dr. Paul Bloom'u ağırlayacak.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, psikolog, psikolojik danışman, psikiyatrist, sosyal hizmet uzmanı gibi ruh sağlığı branşında hizmet eden profesyoneller ve öğrenciler başta olmak üzere ilgi duyan herkes eğitime katılabilecek.

25 Eylül Cumartesi 20.00-22.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek etkinlik hem Türkçe hem İngilizce takip edilebilecek. Etkinliğe kayıt olanlar daha sonra eğitimin kaydını izleme hakkına sahip olacak.

Yale Üniversitesinden dünyaca ünlü psikolog Prof. Dr. Paul Bloom'un konuk olacağı seminerde, son yıllarda pandemi, doğal afet (deprem, yangın, sel vb.), göç, terör, küresel ekonomik buhran gibi olayların insan yaşamına etkisi ve bunlarla nasıl baş edilebileceği ele alınacak.

Etkinlikle yaşanılan her türlü zorlayıcı yaşam olaylarına farklı bir bakış açısı geliştirebilmek ve danışanların bu bakış açısı zenginliğine kavuşmasına rehberlik edebilmek amaçlanıyor.

Ruh Sağlığı Derneği'nin, Psikoloji Danışmanlık Merkezi iş birliği ile organize ettiği etkinlik hakkında "https://ruhsagligidernegi.org/bloom/" sitesinden bilgi alınabiliyor.