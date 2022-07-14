Canlı yayında kumar oynayan dünyaca ünlü rapçi Drake, bir saat içerisinde 27 milyon dolar kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Canlı yayında kumar oynayan dünyaca ünlü rapçi Drake, bir saat içerisinde 27 milyon dolar kaybetti

14.07.2022 11:36

Drake sahne adıyla bilinen Kanadalı rapçi Aubrey Drake Graham, popüler canlı yayın platformu Twitch'te oluşturulan kumar yayınlarına katıldı. Ortaklık imzaladığı bahis sitesi ile canlı yayında kumar oynayan Drake, yaklaşık 1 saatte 27 milyon dolar kaybetti.

Twitch'te yapılan kumar yayınları kimi yayıncılar tarafından etik bulunmazken kimileri ise bu kategorinin bir parçası oluyor. Dünyaca ünlü rapçi Drake, geçtiğimiz günlerde Twitch hesabı ile canlı yayında bir saat boyunca kumar oynadı.

TWITCH'TE KUMAR YAYINI YAPTI

Twitch'te yavaş yavaş yükselmeye başlayan kumar kategorisi birçok yayıncı tarafından tercih ediliyor ve çoğu yayıncı bahis siteleri tarafından sponsorluk alıyor. 12 Temmuz'da Twitch kanalında canlı yayın yapan rapçi Drake, Amerikalı rapçi French Montana ile Twitch'te 1 saat boyunca kumar yayını yaptı.

Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız

1 SAATTE 27 MİLYON DOLAR KAYBETTİ

27 milyon dolar bütçeyle kumara yayınına başlayan rapçi Drake, yaklaşık bir saatte tüm parayı harcadı ve yayını 2 bin dolar bütçe kala sonlandırdı. Yayın boyunca 230 bin izlenmeye ulaşan Drake, Twitch'te anlık olarak en yüksek 112 bin izleyiciye ulaşarak da rekor kırdı.

Dünyaca ünlü rapçi canlı yayında kumar oynadı! Bir saat içerisinde milyonlarca dolar kaybetti

"HENÜZ KAZANMADIM AMA KAZANACAĞIM"

Yayının sonunda izleyicilere geldikleri için teşekkür eden Drake, yayınına konuk olan French Montana'yı da izleyicilere anons ettikten sonra Twitch'te kumar yayınlarına geri döneceğini açıkladı. Rapçi Drake, "Bu benim ikinci yayınım henüz kazanmadım ama kazanacağım" sözlerine yer vererek canlı yayını sonlandırdı.

Dünyaca ünlü rapçi canlı yayında kumar oynadı! Bir saat içerisinde milyonlarca dolar kaybetti
YORUMLAR
500

Drake, Gamegar, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Gamegar Canlı yayında kumar oynayan dünyaca ünlü rapçi Drake, bir saat içerisinde 27 milyon dolar kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
09:27 Alkollü taksi şoförü makas atarken iki aracı da köprüden uçurdu! Genç kadın hayatını kaybetti, 4 de yaralı var
09:17 Annesinin onayı olmadan evlenen Özcan Deniz, sorulara tek cümlelik cevap: Sorunlar aile arasında kalacak
09:23 Ne Kılıçdaroğlu ne İmamoğlu ne de Yavaş! 6'lı Masa'nın adayı İlhan Kesici mi oluyor?
08:47 Sinan Ateş'in annesi suskunluğunu bozdu: Ne koltuk kavgası ne koltuk sevdası vardı
08:43 Tır sürücüsü, elleri kelepçeyle bağlı şekilde asılı bulundu
08:27 Taro Emir Tekin ile Dilan Çiçek Deniz, aşk yaşadıkları iddiasını yalanladı
08:06 İmamoğlu, camide "Burada senin işin yok, şov yapıyorsun" diyen vatandaşa böyle karşılık verdi
07:32 Selçuk Bayraktar'dan "Cumhur ittifakının adayı olacak mısınız?" sorusuna yanıt
15:38 Kalp krizi sonucu vefat eden Kurtlar Vadisi oyuncusu Levent Güner son yolculuğuna uğurlandı
06:06 Nissan, 527 binden fazla aracını geri çağırdı! Her an alev alabilirler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2023 10:14:40. #1.13#
SON DAKİKA: Canlı yayında kumar oynayan dünyaca ünlü rapçi Drake, bir saat içerisinde 27 milyon dolar kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement