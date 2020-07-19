Dünyaca ünlü restoran İstanbul'da açılıyor - Son Dakika

Dünyaca ünlü restoran İstanbul'da açılıyor

Süzer Plaza içerisindeki The Ritz-Carlton Istanbul'da açılacak, ünlü oyuncu Robert de Niro'nun da ortağı olduğu, adını dünyaca ünlü şef Nobu Matsuhisa'dan alan Nobu Restoran 2021 Şubat ayında İstanbul'da açılıyor.

Türk kültür ve geleneklerinin modern, lüks ve eşsiz boğaz manzarası ile buluştuğu The Ritz-Carlton İstanbul, misafirlerine sağladığı hizmetlerinin yanında dünyaca ünlü Nobu Restoran lezzetlerini de sunmaya hazırlanıyor. Otel içerisinde hizmet verecek olan 850 m2 lik alana yayılan, 2 katlı, yüksek tavanlı restorana Süzer Plaza'dan da ayrı bir giriş imkanı saglanacaktır. Türkiye ve dünyada yatırımların durdu denilecek derecede yavaşladığı bugünlerde, Süzer Grubu'nun yaptığı bu yatırım, İstanbul'a büyük bir heyecan katacak ve turizmi bir üst seviyeye taşıyacak. Japonya'da doğan ve profesyonel hayatının tamamını Japon mutfağında geçiren Şef Nobu Matsuhisa, Peru'ya yerleşip kendisine ait ilk sushi restoranını açar. Japon mutfağının spesifik ve Peru'da az bulunan içeriklerinden dolayı, Peru mutfağı ile füzyon bir tat oluşturan Şef Nobu, klasik tekniklerin dışına çıkarak kendi imza tatlarını oluşturur. 1987'de Beverly Hills'de ilk Matsuhisa restoranını açan Şef Nobu, kısa zamanda Robert de Niro'nun da içinde bulunduğu Hollywood yıldızlarının favori restoranı ve şefi olmayı başarır.& ;

İstanbul, Şef, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 12:45 

Son Dakika Magazin Dünyaca ünlü restoran İstanbul'da açılıyor - Son Dakika Magazin
YORUMLAR

Son Dakika

12:57 Fenerbahçeli yıldız Luiz Gustavo, Beşiktaş derbisine saatler kala kadrodan çıkarıldı 12:52 FETÖ'cü gazeteci Mehmet Baransu'ya 3 ayrı suçtan 19 yıl 6 ay hapis cezası verildi 12:48 Canlı yayındaki tartışma Twitter'a taşındı! Metiner'den Soylu'ya çok sert sözler 12:32 Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine ilk kez müslüman bir ülke tepki gösterdi 11:48 Ünlü isimlerin avukatı, sevgilisinden dünyaya gelen bebeği reddedip apar topar evlendi 11:18 Milyoner'deki 60 bin liralık 'Yeşilçam' sorusu herkesin dilinde! Cevapları gören kahkaha attı 10:57 Bir buçuk tonluk "Polat Alemdar" isimli dana, 55 bin liradan alıcısını bekliyor 10:55 Merve Boluğur cesur mayosuyla dikkatleri üzerine çekti 10:39 Küçük kıza tacizde bulunan yaşlı adam hakkında soruşturma başlatıldı 10:35 HDP'li vekilin tecavüz ettiği kadın iğrenç olayı anlattı: Sadistçe, hunharca tecavüz etti 10:23 Türkiye'nin en büyük adasında toplu uğur böceği ölümleri tedirgin etti: 20 yıldır ilk kez böyle bir şeyle karşılaştım 10:06 Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can sakallarını kesti 09:36 ABD'de kadın polis dehşeti! Üstüne yürüyen falçatalı adama kurşun yağdırdı 08:46 Ahmet Davutoğlu'ndan değiştirilmesi planlanan Siyasi Partiler Kanunu'yla ilgili sert sözler: Bütün Anadolu'yu ayağa kaldırırım 07:57 Tartışmaların odağındaki Tarih Kurumu Başkanı özür diledi: Çok pişmanım, Erdoğan isterse istifa ederim
Fenerbahçeli yıldız Luiz Gustavo, Beşiktaş derbisine saatler kala kadrodan çıkarıldı
12:57
FETÖ'cü gazeteci Mehmet Baransu'ya 3 ayrı suçtan 19 yıl 6 ay hapis cezası verildi
12:52
Canlı yayındaki tartışma Twitter'a taşındı! Metiner'den Soylu'ya çok sert sözler
12:48
Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine ilk kez müslüman bir ülke tepki gösterdi
12:32
Ünlü isimlerin avukatı, sevgilisinden dünyaya gelen bebeği reddedip apar topar evlendi
11:48
Milyoner'deki 60 bin liralık 'Yeşilçam' sorusu herkesin dilinde! Cevapları gören kahkaha attı
11:18
Bir buçuk tonluk "Polat Alemdar" isimli dana, 55 bin liradan alıcısını bekliyor
10:57
Merve Boluğur cesur mayosuyla dikkatleri üzerine çekti
10:55
Küçük kıza tacizde bulunan yaşlı adam hakkında soruşturma başlatıldı
10:39
HDP'li vekilin tecavüz ettiği kadın iğrenç olayı anlattı: Sadistçe, hunharca tecavüz etti
10:35
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2020 13:17:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Dünyaca ünlü restoran İstanbul'da açılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]