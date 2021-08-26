Dünyaca ünlü sahil açık hava oteline döndü - Son Dakika

Dünyaca ünlü sahil açık hava oteline döndü

Turizm kenti Antalya'da sıcak ve nemli havadan bunalanlar Konyaaltı Sahili'nde sabahlıyor

ANTALYA - Antalya'da sıcak ve nemli havadan etkilenen vatandaşlar dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde uyudu. Sabahın ilk ışıklarında dahi sahildeki yoğunluk dikkat çekti.

Turizm kenti Antalya'da nemli ve sıcak hava etkisini devam ettiriyor. Hava sıcaklığının 35, nem oranının yüzde 40'ı aştığı kentte hissedilen sıcaklık değeri ise artıyor. Evlerde klima altında uyumak istemeyen vatandaşların adresi de sahiller oldu. Günün tüm saatlerinde tatilcileri ağırlayan Konyaaltı Sahili'nde, bazı vatandaşların kalabalık arasında uyumaya devam ettiği görüldü. Bazı vatandaşların yastıkla, bazılarının havluyla uyuduğu bazılarının ise arkadaşlarıyla yan yana yattıkları görüldü. Bir kişinin köpekle uyuması da renkli görüntüler oluşturdu. Sıcak hava ve nemden dolayı gecenin ilerleyen saatlerinde sahile gelen vatandaşlar buldukları her noktada uyumayı tercih etti. İki kişinin ise plajda şezlonglar üzerinde uyudukları görüldü.

Sabahın ilk ışıkları olmasına rağmen sahile gelenlerin yoğunluk oluşturduğu ve Akdeniz'in mavi sularında kulaç attıkları gözlemlendi. Denize girmeyen kişilerin ise sahil bandında yürüyüş yapmayı tercih ettikleri görüldü.

Sahilde uyuyanlar ve denize girenler havadan drone ile görüntülendi.

"Sahil serin oluyor"

Sahilde uyuyup uyananlardan Yusuf Uz, "Evde klima zar zor yetiyor, sıcaktan bunaldık. Kendimizi sahile attık, yüzmeye geldik. Bazen de sabahlıyoruz. Havlumuzun üzerinde uyuyoruz sabaha kadar. Gece burada uyumak çok güzel ama güneş doğduktan sonra sıcak oluyor. Ama sabaha kadar sessiz ve serin olduğu için uyuması çok güzel. Boş zamanım olduğum sürece sahile gelip uyumayı tercih ediyorum" dedi.