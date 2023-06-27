Dünyaca Ünlü Sahil Tatilci Akınına Uğrayan Antalya'da, Hintli Kız Kendini Hindistan'da Hissediyor

Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı sahili Arife gününde tatilcilerin akınına uğradı. İzmir'den tatile gelen üniversite öğrencisi Hintli genç kız ise kalabalığa şaşırdığını ifade ederek, "Kendimi Hindistan'da gibi hissediyorum" sözlerine yer verdi.

Turizmin başkenti Antalya'da Kurban bayramı hareketliliği başladı. Arife gününde kentte hava sıcaklığı 26 dereceye kadar çıkarken, nem oranıysa yüzde 80 olarak kayıtlara geçti. Tatilcilerin çekim noktası ise dünyaca ünlü Konyaaltı sahili oldu.

VATANDAŞLAR DENİZİN KEYFİNİ ÇIKARDI

Vatandaşlar ve turistler Konyaaltı Sahili'ne gelerek denizin keyfini çıkardı. Birçok turist ise sıcak kumsalda güneşlenmeyi tercih etti, bazıları da kitap okudu. Gençler ise deniz içerisinde bulunan kayanın üzerinden zaman zaman atlama gerçekleştirerek tehlikeye davetiye çıkardı. Sıcaktan bunalan birçok vatandaş da ağaç gölgelerinin bekleyerek zamanı yakınları ile sohbet ederek geçirdi.

"BAYRAM DOLAYISIYLA YOĞUNLUK VAR"

Arkadaşlarıyla İzmir'den Antalya'ya tatile geldiğini belirten Ürdünlü Hadia Kahhaleh, "Ortam çok güzel, Konyaaltı sahilini beğendim. Herkese gelmesini tavsiye ederim. Bayram dolayısı ile yoğunluk var. Herkese iyi bayramlar dilerim" dedi.

"KENDİMİ HİNDİSTAN'DA HİSSEDİYORUM"

Hindistanlı Sameera Khan, "Buraya tatile geldim, İzmir'de üniversite okuyorum. Burası çok kalabalık ve sıcak. Deniz suyu çok serin. Kendimi Hindistan'da gibi hissediyorum" sözlerine yer verdi. İlk defa Antalya'ya gelen Tunus vatandaşı Sara Ouerfelli de, "Bayramdan dolayı çok kalabalık ama çok güzel. 3-4 gün daha bura tatil yapacağız, bugün ilk günümüz" dedi.