Dünyaca ünlü sahil tatilcilere kaldı - Son Dakika

Antalya'da Yükseöğretim Kurumları Sınavı (YSK) nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasından yerli ve yabancı turistler muaf tutuldu. Sahile gelen turistler denizin ve güneşin tadını çıkardı.



İçişleri Bakanlığının yayınlandığı genelgeye göre YKS nedeniyle hafta sonu ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan yerli ve yabancı turistler, Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne geldi. Hava sıcaklığı 33, deniz suyu sıcaklığının 27 derece ölçüldüğü turizm kentinde bazı tatilciler denize girip serinlemeyi, bazıları da güneşlenmeyi tercih etti.



7 kilometrelik sahilin sadece tatilcilere kalmasından dolayı sahildeki boşluklar dikkat çekti. - ANTALYA