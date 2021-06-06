Dünyaca ünlü sahil tek kısıtlama gününde turistlere kaldı - Son Dakika

Dünyaca ünlü sahil tek kısıtlama gününde turistlere kaldı

Sahilde yoğunluk oluşturan turistler serin suyun keyfini sürdü

Yoğunluk havadan drone kamerasına da yansıdı

ANTALYA - Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili Pazar günü tam zamanlı uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında turistlere kaldı. Sahilde yoğunluk oluşturan turistler Akdeniz'in serin sularının keyfini sürdü.

Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaatlı Sahili tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Pazar günü kısıtlamadan muaf tutulan turistlere kaldı. Sabah erken saatlerinde kilometrelerce uzanan sahile gelen turistler, hava sıcaklığının 32 dereceye deniz suyu sıcaklığının ise 26 dereceye çıkmasını fırsat bilerek tatilin keyfini çıkardı. Turistlerden bazıları Akdeniz'in serin sularında yüzerken bazıları ise sıcak kumsalda güneşlendi. Bazı aileler ise çocukları ilgilenerek onların yüzmesini sağladı. Sahilde yaşanan turist yoğunluğu havadan drone kamerasına da yansıdı.