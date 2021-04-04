Dünyaca ünlü sahil kısıtlamada turistlere kaldı - Son Dakika

Dünyaca ünlü sahil kısıtlamada turistlere kaldı
04.04.2021 13:57
ANTALYA'da sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan turistler boş kalan sahilin tadını çıkardı.
ANTALYA'da sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan turistler boş kalan sahilin tadını çıkardı.
Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs risk haritasına göre kırmızı renk tanımıyla 'çok yüksek riskli iller' arasında yer alan ve vaka sayısı 100 binde 190,44'e ulaşan turizm kenti Antalya'da pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan turistler, kısıtlama nedeniyle boş kalan dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne geldi. Hava sıcaklığının 14 dereceye ulaştığı parçalı bulutlu bir havanın hakim olduğu kentte; bazı turistler sahilde güneşlenirken, bazıları ise sıcaklığı 18 dereceye ulaşan denize girdi. Sokak hayvanları da güneşin altında uyku çekti.Kentte akşam saatlerinden itibaren yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.
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