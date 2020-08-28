Dünyaca ünlü sahil ve koylarda havadan koronavirüs denetimi - Son Dakika

TURİZM kenti Antalya'da helikopterve dronla koronavirüs denetimi yapıldı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan denetimde, sahillerde tatilcilerin maske ve fiziki mesafe kuralına uyup uymadıkları kontrol edilirken, kurallara uymayanlar karada görev yapan ekiplere bildirilerek uyarıldı.

Turizm kenti Antalya'da havadan trafik ve asayiş denetimi yapıldı. Jandarma Genel Komutanlığı'na ait Sikorsky tipi helikopter, Antalya Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı'ndan havalanarak Kumluca, Kemer ve Manavgat ilçelerinde hem sahili hem de kent içi trafik yoğunluğunu havadan denetledi. Havadan gerçekleştirilen denetimde, kurallara uymayanlar tespit edilerek, karada görev yapan 200'ün üzerindeki jandarma ekibine bildirildi.

SAHİLLERDE KORONAVİRÜS DENETİMİKemer yolu üzerinde kurulan jandarma denetim noktasında sürücüler ve yolcuların maske takıp takmadıkları kontrol edilirken, durdurulan araçlardaki vatandaşların ateşleri de ölçüldü. Havadan denetim sırasında kurallara uymayan, şerit ihlali yapan, sağ ve sol şeritlerde uzun süre bekleme yapan araçlar da denetim noktalarında görev yapan jandarma trafik ekiplerine bildirildi. Ayrıca dünyaca ünlü Konyaaltı sahili başta olmak üzere, Çıralı Olimpos , Ayışığı, Phaselis gibi tatilcilerin büyük ilgi gösterdiği koylar ve halk plajları da havadan denetlendi. Helikopterin alçak uçuş yaparak denetlediği sahiller ve koylarda tatilcilerin maske ve fiziki mesafe kuralına uyup uymadıkları tespit edildi. Sahilde güneşlenirken fiziki mesafeyi aşan ve maske takmayan tatilciler yine sahillere çok yakın noktalardaki jandarma ekiplerine bildirildi. Maske ve fiziki mesafe kuralına uymayıp uyarıları da dikkate almayan tatilciler hakkında cezai işlem yapıldığı öğrenildi.2 SAATTE CEZA YAĞDI

Antalya İl Jandarma Komutanlığı'nın il genelinde gerçekleştirdiği 2 saatlik denetimde 6420 araç sorgulandı. 200 asayiş timi, 80 trafik timi, 2 atlı jandarma, 12 motosikletli tim, mobil (plaka tanımlama sistemi) PTS aracı, 18 dron ve helikopterin katıldığı denetim sonucunda 127 sürücüye kural ihlalinden 56 bin 432 TL para cezası verilirken, 21 araç ise trafikten men edildi.