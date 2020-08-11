Dünyaca ünlü sahilde akvaryumu andıran görüntüler - Son Dakika

- Dünyaca ünlü sahilde akvaryumu andıran görüntüler

Korona virüs tedbirleri kapsamında 2.5 ay her türlü faaliyete kapatılan Konyaaltı Sahilinde su altı biyolojik çeşitliğinin arttığı gözlemlendi

Akdeniz ÜniversitesiSu Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, su altında akvaryumu andıran balık çeşitliliğini görüntüledi

ANTALYA - Akdeniz ÜniversitesiSu Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu,turizm kenti Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahilinin yeni tip Korona virüs(Kovid-19) tedbirleri kapsamında yaklaşık 2.5 ay kapalı kalmasının su altı zenginliğinin artmasını sağladığını bildirdi. Gökoğlu, yaptığı dalışla akvaryumu andıran o zenginliği görüntüledi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında Konyaaltı Sahilinde yaklaşık 2.5 ay, vatandaş giriş çıkışı, deniz trafiği ve balıkçılık faaliyetleri durdurulmuştu. Kontrollü sosyal hayat ile birlikte denizlerdeki hareketlilik 1 Haziran tarihinde başladı.

Su altı ve su üstü çalışmalarıyla yakından tanınan Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu öğrencileriyle birlikte sahilin 50 metre açığı ve yaklaşık 12 metreye bir saat süren bir dalış gerçekleştirdi. Gökoğlu, daha önce de bir çok kez daldığı noktalarda gözlemleme ve görüntüleme yaparak su altındaki biyoçeşitliliğin arttığını gördü. Gökoğlu'nun kamerasına, dalış süresince akvaryumu andıran görüntüler yansıdı.

"Doğa kendini biraz toparlamış"

Mehmet Gökoğlu, Konyaaltı Sahili'nin pandeminin yoğun olduğu dönemdeki yapılan kısıtlamanın faydalarının su altı zenginliğine yansıdığını bildirdi.

Su altında başta milanır, sokar, tral, akya balıklarının yavrularını yoğun şekilde gördüklerinin altını çizen Gökoğlu, " Balık çeşitliliğinin artmasında korona virüsün etkisi olmuş. Denizin altı rengarenk balıklarla dolmuş durumda. Özellikle tral balıklarının yoğunluğu görsel bir şölen sundu. Sürü halinde dolaşıyorlar. Bu doğanın kendisini biraz toparladığının göstergesi. Bu görüntüler bizi gelecek adına umut verdi." dedi.