Dünyaca ünlü sahilde 'çok fazla normalleştik' dedirten görüntüler - Son Dakika

Dünyaca ünlü sahilde 'çok fazla normalleştik' dedirten görüntüler

Dünyaca ünlü sahilde 'çok fazla normalleştik' dedirten görüntüler Maskesiz ve sosyal mesafesiz düşündüren görüntüler Hafta sonu sıcaklık 39 dereceyi bulunca, tatilciler Konyaaltı Sahili'ne akın etti Tatilcilerden Evrim Başaran: "Normalleşme süreci diye çok fazla normalleştik" Antalya'da hafta...

Dünyaca ünlü sahilde 'çok fazla normalleştik' dedirten görüntüler

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Maskesiz ve sosyal mesafesiz düşündüren görüntüler

Hafta sonu sıcaklık 39 dereceyi bulunca, tatilciler Konyaaltı Sahili'ne akın etti

Tatilcilerden Evrim Başaran: "Normalleşme süreci diye çok fazla normalleştik"

ANTALYA - Antalya'da hafta sonu hava sıcaklığı 39 dereceyi bulunca tatilciler dünyaca ünlü sahile akın etti. Yoğunluktan dolayı kimi zaman sosyal mesafe kuralı çiğnenirken, oluşan tabloya da tatilciler, "Çok fazla normalleştik" yorumunda bulundu.

Öğlen saatlerinde hava sıcaklığının ve nem oranının 39 derece olarak ölçüldüğü kentte, deniz suyu sıcaklığı ise 30 dereceyi buldu. Hafta sonunda sıcaktan bunalan tatilciler ve vatandaşlar, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne akın etti. Yakıcı güneşten korunmaya çalışanlar genelde şemsiyelerin altına sığında, vatandaşların çoğunluğu ise denize girerek serinlemeye çalıştı. Oluşan yoğunluk sonucu deniz ve sahil kısmında bazı vatandaşların sosyal mesafe kuralına uyduğu, kimilerininse sosyal mesafeyi unuttuğu gözlendi. Sahilde ve şezlonglarda güneşlenen çoğu tatilcinin de maske takmadığı görüldü.

Sahilde deniz keyfi yapan Adil Gürbüz, sahildeki yoğunluğun ölen saatlerinde arttığına işaret ederek tedbirli davrandıklarını belirtti. "Mümkün olduğunca mesafeyi uzak tutuyoruz" diyen Gürbüz, şemsiyeler arasında alınan mesafe kuralının yerinde olduğunu söyledi.

"Çok fazla normalleştik"

İzmir'den ailesiyle birlikte tatil için Antalya'ya gelen Evrim Başaran, kenti çok beğendiğini ve denizine hayran kaldığını söyledi. Başaran, sosyal mesafe konusunda da tedirginlik yaşadığını dile getirerek, "Çok kalabalık. Mesafeyi koruyamıyoruz diye düşünüyorum. Dikkat edilmeli. Normalleşme süreci diye çok fazla normalleştik. Mümkün olduğunca kişisel temizliğe dikkat etmeliyiz" diye konuştu.

Konyaaltı Sahili, Antalya, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 14:56 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Dünyaca ünlü sahilde 'çok fazla normalleştik' dedirten görüntüler - Son Dakika
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