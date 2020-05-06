Dünyaca ünlü sahilde

Antalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında girişlerin geçici olarak yasaklandığı 7 kilometre uzunluğundaki dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde denize giren kişiye, para cezası verildi.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında sahil bölgelerine girişlerin geçici olarak yasaklanmasının ardından Antalya'daki dünyaca ünlü Konyaaltı sahili de tarihinin en ıssız günlerini yaşıyor.

Her gün binlerce kişinin denize girip, güneşlendiği sahil bandında sadece sokak hayvanları ve görevliler görülüyor. Polis ekiplere burada aralıksız denetimlerini sürdürüyor.

Denetimler sırasında yüzen Mehmet Yeşifçi denizden çıkarıldı. Yasağı hatırlatan ekipler, Yeşifçi'ye 3 bin 150 lira ceza kesti.

Kuralların önemli olduğunu bir kez daha anladı

Yeşifçi, gazetecilere yaptığı açıklamada, işlerini halletmek için sahildeki işletmesine geldiğini söyledi.

İşletmesinde beklerken denize girmek istediğini anlatan Yeşifçi, " Akdeniz'i boş, tertemiz ve kirlenmemiş görünce dayanamadım. '10 dakika bir denize girip rahatlayayım' dedim. 5 dakika bile olmadan polisler geldi, denizden çıkarıp, ceza yazdı. Kuralların ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladım. Cezayı severek ödeyeceğim." diye konuştu.