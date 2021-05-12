Dünyaca ünlü sahilde kartpostallık gündoğumu - Son Dakika

Dünyaca ünlü sahilde kartpostallık gündoğumu

ANTALYA - Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, gün doğumunda oluşan renk şöleni ile kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, gün doğumunda oluşturduğu eşsiz renk şöleni ile birlikte havadan görüntülendi. Güneşin doğuşuyla birlikte oluşan kırmızı ve sarı tonlarının, gökyüzü mavisiyle karıştığı anlar kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. Kuş bakışı görüntülenen sahilde, gün doğumu ile birlikte denize girenler ve köpeklerini yürüyüşe çıkartan insanlarda görüntülendi.