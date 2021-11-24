Dünyaca ünlü sahilde merak uyandıran görüntü - Son Dakika

Dünyaca ünlü sahilde merak uyandıran görüntü

Büyük balıklardan kaçan binlerce gümüş balığı, Konyaaltı sahiline akın etti

Bazı balıkların kendilerini kurtarmak için kıyıya zıpladığı görüldü

Oltaya takılan mürekkep balığının kendini savunması kameralara yansıdı

ANTALYA - Antalya'nın dünyaca ünlü sahilinde kıyıya gelen balık kümesi, ortaya ilginç bir görüntü çıkardı. Falezlerdeki sehir terasından bakıldığında deniz kirliliği sanılan görüntünün, büyük balıklardan kaçan gümüş balığı kümesi olduğu anlaşıldı.

Bugün kapalı bir havanın hakim olduğu Antalya'da, Konyaaltı Sahili boşaldı. Sahilde birkaç kişi dışında denize giren bulunmazken, varyantlar kısmındaki sehir terasından sahili izleyenler, kıyıda bulunan siyahımsı görüntüyü görünce şaşkınlık yaşadı. İlk başta deniz kirliliği sanılan görüntünün, Kızıldeniz kökenli gümüş balığı kümes olduğu anlaşıldı. Boyları 10 santimi geçmeyen binlerc gümüş balığının, büyük balıkların kovalaması sonucu kıyıya sürüklendiği belirtildi. Bazı balıkların da kendini kurtarmak için kıyıya zıpladığıu görüldü.

"Yukarıdan bakınca kirlilik gibi görünüyor"

Bölgede balık tutan vatandaşlardan Orhan Yalçın, "Büyük balıklar bunlar kovalıyor. Onlar da kendilerini kıyıya atıyor. Hatta bir tanesi kendini sahile attı. Ara sıra böyle oluyor. 2 gündür buraya sığındılar" dedi. Bir başka balık tutan Sabri Bulut da, Küçük gümüs balığı bunlar. Büyük balıklar yemesin diye kıyıya kaçıyorlar. Yukarıdan bakınca bir kirlilik gibi görünüyor" diye konuştu.

Mürekkep balığının kendini savunması kameralara yansıdı

Olay enasında kıyada balık tutan bir vatnadaşın oltasına ise mürekkep balığı olarak bilinen küçük bir sübye takıldı. Vatnadaşın ağzından iğneyi kurtarıp kıyıya bıraktığı sübye, kendi imkanlarıyla denizle buluşmaya çalışsa da başarılı olamadı. Bunu gören amatör balıkçı, sübyeyi denize fırlattı. Bu sırada sübyenin kendini savunma mekanizması mürekkep dolu kaselerinden mürekkebini suya boşaltma anı kameralara yansıdı.