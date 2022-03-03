Dünyaca ünlü sahilde şiddetli sağanak ve fırtına sonrası denizin rengi değişti - Son Dakika
Üye Girişi

Dünyaca ünlü sahilde şiddetli sağanak ve fırtına sonrası denizin rengi değişti

03.03.2022 20:11

Dünyaca ünlü sahilde şiddetli sağanak ve fırtına sonrası denizin rengi değişti Antalya'da geçtiğimiz gün akşam saatlerinde başlayan şiddetli sağanak ve fırtına sonrası denizin rengi değişti.

Dünyaca ünlü sahilde şiddetli sağanak ve fırtına sonrası denizin rengi değişti

ANTALYA - Antalya'da geçtiğimiz gün akşam saatlerinde başlayan şiddetli sağanak ve fırtına sonrası denizin rengi değişti.

Sağanak ve şiddetli fırtına vatandaşlara gece boyunca zor anlar yaşatırken, dağlardan akan sel suları Boğaçayı üzerinden dünyaca ünlü Konyaaltı sahiline döküldü. Her dönem turistlerin ziyaret merkezi olan denizde meydana gelen cümbüşte kahverengi, açık mavi ve koyu mavi renkleri göründü.

Vatandaşlar ise ortaya çıkan bu görüntüleri izlemekten kendilerini alamadı.

Vatandaşların birçoğu gibi gezmek için denize gelen Selim Kazak deniz üzerinde meydana gelen birbirinden farklı renklerle ilgili olarak, "Her zaman görünmeyecek görüntü, denizin içine akan bir nehir ve deniz onu kabul etmiyor, kendisi dışarıya atıyor. Orada ayrı mavi bir su, burada kahverengi bir su, şurada başka bir su var. Bu da bir güzelliktir, bu renkleri de deniz süzgeç gibi kendisi arındıracaktır. Deniz kendini yeniliyor" ifadelerini kullandı.

Dünyaca ünlü sahilde şiddetli sağanak ve fırtına sonrası denizin rengi değişti
Dünyaca ünlü sahilde şiddetli sağanak ve fırtına sonrası denizin rengi değişti
Dünyaca ünlü sahilde şiddetli sağanak ve fırtına sonrası denizin rengi değişti

YORUMLAR
500
Antalya'da hortum lüks villaları ve 5 yıldız otellerin antrenman sahalarını vurdu Antalya'da hortum lüks villaları ve 5 yıldız otellerin antrenman sahalarını vurdu BODRUM'DA FIRTINA; 1 TEKNE BATTI, 3 TEKNE İSKELEYE ÇARPTI BODRUM'DA FIRTINA; 1 TEKNE BATTI, 3 TEKNE İSKELEYE ÇARPTI

Antalya, Fırtına, Sel, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Dünyaca ünlü sahilde şiddetli sağanak ve fırtına sonrası denizin rengi değişti - Son Dakika


Son Dakika
20:07 Trafikte kural tanımayan hakem Mete Kalkavan'a tepki yağdı: Adam Süper Lig'de maç yönetiyor
19:59 Bugün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 188 kişi hayatını kaybetti, 49 bin 424 yeni vaka tespit edildi
19:57 Zelenski dünyaya seslendiği konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk SİHA'larına övgü yağdırdı: Onlar bize çok yardımcı oldu
19:42 Kılıçdaroğlu, saat 21.00'e dikkat çekti! Yeni mesajı merak uyandırdı
19:35 Messi ekonomik sıkıntılar nedeniyle Barcelona'dan ayrılmıştı! Yeni oyuncunun transfer ücreti tartışma yarattı
19:07 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'den Putin'e çağrı: Erkek erkeğe oturup konuşmalıyız
19:03 Tebas, 3 büyük takıma ateş püskürdü: Putin'den bile daha fazla yalan söylüyorlar
18:28 Zelenski basın toplantısında uyardı: Biz yok olursak sırada 4 ülke var
18:06 Yaban köpekleri mi antiloplar mı? Nefes kesen sabır testinin kazananı bakın kim oldu
17:59 Saldırının sekizinci gününde tüm dünyanın gözü Belarus sınırındaki Brest'te! Rusya-Ukrayna barış görüşmelerinin ikinci turu başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2022 20:18:19. #1.13#
SON DAKİKA: Dünyaca ünlü sahilde şiddetli sağanak ve fırtına sonrası denizin rengi değişti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement