Dünyaca ünlü sahilde şiddetli sağanak ve fırtına sonrası denizin rengi değişti - Son Dakika

Dünyaca ünlü sahilde şiddetli sağanak ve fırtına sonrası denizin rengi değişti

ANTALYA - Antalya'da geçtiğimiz gün akşam saatlerinde başlayan şiddetli sağanak ve fırtına sonrası denizin rengi değişti.

Sağanak ve şiddetli fırtına vatandaşlara gece boyunca zor anlar yaşatırken, dağlardan akan sel suları Boğaçayı üzerinden dünyaca ünlü Konyaaltı sahiline döküldü. Her dönem turistlerin ziyaret merkezi olan denizde meydana gelen cümbüşte kahverengi, açık mavi ve koyu mavi renkleri göründü.

Vatandaşlar ise ortaya çıkan bu görüntüleri izlemekten kendilerini alamadı.

Vatandaşların birçoğu gibi gezmek için denize gelen Selim Kazak deniz üzerinde meydana gelen birbirinden farklı renklerle ilgili olarak, "Her zaman görünmeyecek görüntü, denizin içine akan bir nehir ve deniz onu kabul etmiyor, kendisi dışarıya atıyor. Orada ayrı mavi bir su, burada kahverengi bir su, şurada başka bir su var. Bu da bir güzelliktir, bu renkleri de deniz süzgeç gibi kendisi arındıracaktır. Deniz kendini yeniliyor" ifadelerini kullandı.