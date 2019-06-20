Son Dakika Haberleri: Dünyaca ünlü sahilde yıkım gerginliği
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Dünyaca ünlü sahilde yıkım gerginliği

1 saat önce

Antalya'da Konyaaltı sahilinde bulunan bir büfenin, ruhsatsız olduğu gerekçesiyle zabıta ekipleri tarafından yıkımı başlatılmak istendi.

Dünyaca ünlü sahilde yıkım gerginliği, System.String[]
Antalya'da Konyaaltı sahilinde bulunan bir büfenin, ruhsatsız olduğu gerekçesiyle zabıta ekipleri tarafından yıkımı başlatılmak istendi. Vergilerini ödediğini belirten işyeri sahibi Ali Akın, yıkımın usulsüz olduğu iddia ederek polis ve zabıta ekiplerine zorluk çıkardı.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Akdeniz Bulvarı'nda bulunan plajda büfe yıkım gerginliği meydana geldi. Ali Akın isimli kişinin sahibi olduğu büfe, ruhsatsız olduğu gerekçesiyle Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından yıkılmak istendi. Karşısında polisi ve yıkım ekiplerine gören işyeri sahibi Ali Akın, yıkımın usulsüz olduğunu belirterek, durdurulması için talepte bulundu. Dakikalarca ekiplere direnen ve olayı tartışma boyutuna taşıyan Akın, ailesini geçindirdiğini ve vergilerini ödediğini savundu.

Tartışmanın devam ettiği sırada sahile inen turistler de şaşkınlık içinde olup biteni izledi. Yıkım, saatler süren ikna çabalarının ardından iki gün sonrasına ertelendi. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 04:56 Kaynak: İHA
Konyaaltı, Zabıta, Antalya, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Modacı Yıldırım Mayruk, ünlü isimlerin giyim tarzını eleştirdi 10 yıldır ipek böceği yetiştiriyor! 40 günde 15 bin lira kazanıyor Adana'da TIR, çarptığı otomobille köprüden uçtu! Tam o an kamerada Elazığ'da yollar göle döndü, ağaçlar devrildi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.6.2019 18:19:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dünyaca ünlü sahilde yıkım gerginliği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]