Dünyaca ünlü sahilde 'yüz yüze eğitim' sakinliği - Son Dakika

Antalya'nın dünyaca ünlü sahili, rüzgarlı havaya aldırış etmeden denizin ve güneşin tadını çıkaran az sayıda yabancı turiste ev sahipliği yaptı. Geçtiğimiz hafta ve hafta sonu yüzlerce tatilciyi ağırlayan sahilde, yüz yüze eğitimin ikinci aşamaya geçmesiyle birlikte yerli turistlerin azlığı dikkat çekti.

Turizmin başkenti Antalya'da Ekim ayının ortasında olunmasına karşın tatilcilerin deniz keyfi devam ediyor. Hava sıcaklığının 26 derece ölçüldüğü kentte nem oranı yüzde 54, deniz suyu sıcaklığı ise 28 derece olarak kaydedildi. Tatilciler, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne gelerek saatteki hızı 10 kilometreye kadar çıkan rüzgarlı havaya karşın denizin ve güneşin tadını çıkardı. Bazı vatandaşlar da sahile yakın kısımdaki yeşillik alanlarda oturmayı tercih etti.

Sahildeki yoğunluk bir önceki aylara nazaran düşerken, yüz yüze eğitimde ikinci aşamaya geçilmesiyle birlikte sahildeki yerli turistlerin azlığı dikkat çekti. - ANTALYA