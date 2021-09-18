Üye Girişi
Dünyaca ünlü sahilden 30 dakikada çıkan çöpler pes dedirtti - Son Dakika

Dünyaca ünlü sahilden 30 dakikada çıkan çöpler pes dedirtti

18.09.2021 12:28

- Dünyaca ünlü sahilden 30 dakikada çıkan çöpler pes dedirtti Kıyıda yorgan bulunurken, su altında otomobil lastiği, demir parçaları ve çok sayıda maske çıktı Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahilinde denizden dalgıçlar, karadan ise gönüllüler tarafından temizlik çalışması yapıldı.

- Dünyaca ünlü sahilden 30 dakikada çıkan çöpler pes dedirtti

Kıyıda yorgan bulunurken, su altında otomobil lastiği, demir parçaları ve çok sayıda maske çıktı

ANTALYA - Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahilinde denizden dalgıçlar, karadan ise gönüllüler tarafından temizlik çalışması yapıldı. Çalışmalarda karada yorgan ve daha çok pet şişe toplanırken, denizden çok sayıda otomobil lastiği, demir parçaları, maske, ip gibi çöplerin çıkması tepki çekti.

Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahilinde Deniz Ticaret Odası ve Turmepa- Deniz Temiz Derneği'nin öncülüğünde Uluslararası Kıyı Temizleme Günü, dolayısı ile temizlik çalışması gerçekleştirildi. Çalışmaya karadan onlarca vatandaş katılırken, denizden ise 20'ye yakın dalgıç destek verdi. Yaklaşık 2 saat süren temizlik çalışmasında insanların kıyı temizliği yaparak sorunun çözümünde rol almaları ve halkın dikkatinin deniz çöpüne çekilmesi amaçlandı. Sabah erken saatlerde sahile gelen gönüllü vatandaşlar, çöp poşetleri ile çöpleri topladı. Kıyıda yapılan temizlik çalışmasında bir yorgan olmak üzere en fazla sigara izmariti ve pet şişe bulundu. Su altında 30 dakika süren çalışmalarda ise çok sayıda otomobil lastiği, pet şişe, demir parçaları, uzun ip, boya tenekesi, teknelerde kullanılan parçalar bulundu.

"Çöplerinizi denize atmayın"

Çalışma hakkında bilgi veren Deniz Ticaret Odası Antalya Şube Başkanı Ahmet Çetin, "Temizlik sadece bugün için değildir. Vatandaşlarımız duyarlı olarak denizlerimizi ne kadar temiz tutarsak denizden o kadar daha fazla faydalanacağız. Denize giren bütün vatandaşlarımızdan çöplerini denize atmamasını ve toplamasını rica ediyoruz" dedi.

"Kirliliğe ve çöpe dikkat çekmek istiyoruz"

Turmepa-Deniz Temiz Derneği Antalya Şube Başkanı İzzet Ünlü ise konuşmasında, "1994 senesinden beri yaptığımız bir etkinlik kıyı temizliği. Kıyıları ve deniz dibini temizleyeceğiz. 20 tane dalgıç arkadaşımız ve gönüllü arkadaşlarımız destek verecek. Burada amacımız duyarlılık oluşturmak. Buradan topladığımız atıkları ayrıştırarak, istatistikler yaparak bunu genel merkezimize bildiriyoruz. Pandemi sonrasında tekrar kıyılarda olduğumuz için heyecanlıyız. Kirliliğe ve çöpe dikkat çekmek istiyoruz. Denizi temizlemenin en temiz yolu kirletmemeyi öğretmektir. Bugün Antalya burada çöpüne sahip çıktı" sözlerine yer verdi.

Otomobil lastiği ve pet şişe çıktı

Dalış Eğitmeni Erhan Çakır ise su altında bulunan çöpler ile ilgili yaptığı açıklamada, "28 yıldır Antalya'da dalış yapıyorum. Antalya'da yılda birkaç kez su altı temizliği yapıyoruz. Maalesef doğamızı kirletiyoruz. Bizler ellerimizden geldiği kadar lokal olarak temizlik yapıyoruz; tüm Akdeniz'i temizleyemiyoruz. Bunun için doğamıza çöpü atmayalım. Doğayı koruyalım. Su altından bol miktarda pet şişe, günlük kullandığımız maskeler çok sayıda var. Her yerde bulunuyoruz. Daha sonra lastik, demirler, alkol şişeleri bol miktarda var. Denizlerimizi koruyalım" dedi.

Dünyaca ünlü sahilden 30 dakikada çıkan çöpler pes dedirtti
Dünyaca ünlü sahilden 30 dakikada çıkan çöpler pes dedirtti
Dünyaca ünlü sahilden 30 dakikada çıkan çöpler pes dedirtti
Dünyaca ünlü sahilden 30 dakikada çıkan çöpler pes dedirtti

Konyaaltı, Otomobil, Ticaret, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Dünyaca ünlü sahilden 30 dakikada çıkan çöpler pes dedirtti - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Koronavirüsün etkileri sonucu Toyota parça sağlama problemi nedeniyle Japonya'daki 27 üretim bandını durduracak 13:44 Koronavirüsün etkileri sonucu Toyota parça sağlama problemi nedeniyle Japonya'daki 27 üretim bandını durduracak Nicole Rona, Beyaz Orkide şarkısındaki nakarat kısmının kendisine ait olduğu iddia edip Banu Alkan'a dava açtı 13:11 Nicole Rona, Beyaz Orkide şarkısındaki nakarat kısmının kendisine ait olduğu iddia edip Banu Alkan'a dava açtı Bir dönemin en popüler modeli sosyal medyadan hüngür hüngür ağladığı anları paylaştı: Bu benim en çıplak halim 13:02 Bir dönemin en popüler modeli sosyal medyadan hüngür hüngür ağladığı anları paylaştı: Bu benim en çıplak halim
Adına açılan sahte kimliklerle onlarca kişi dolandırıldı! Mağdur vatandaş ölüm tehditleri alıyor 12:38 Adına açılan sahte kimliklerle onlarca kişi dolandırıldı! Mağdur vatandaş ölüm tehditleri alıyor Bir zamanlar küs olan Arap prensler bir araya geldi! Şortları, tüm dikkatleri üzerine çekti 11:55 Bir zamanlar küs olan Arap prensler bir araya geldi! Şortları, tüm dikkatleri üzerine çekti Prof. Dr. Faruk Aydın 11:26 Prof. Dr. Faruk Aydın "Vaka sayıları düşmezse kapanma kaçınılmaz" sözlerinden sonra tekrar konuştu: Kış ayları oldukça zor geçecek
Temaslı olan iki liseli kız, döner alabilmek için yasakları deldi 11:15 Temaslı olan iki liseli kız, döner alabilmek için yasakları deldi Antalya'da ormanı yakmak isteyen şüpheli suçüstü yakalandı 10:38 Antalya'da ormanı yakmak isteyen şüpheli suçüstü yakalandı

Son Dakika Haberleri
13:56 Kilime basıp kayarak cam balkona kafasını çarpan müteahhit, feci şekilde hayatını kaybetti
13:44 Taliban'dan kadınlar için yeni karar! Kadın Bakanlığı'nı Ahlak Bakanlığı'na çevirdi, kurumda çalışan kadınlar işten çıkarıldı
13:27 Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, verdiği sözü unutmayıp çocuklara cağ kebabı çevirdi
13:11 Nicole Rona, Beyaz Orkide şarkısındaki nakarat kısmının kendisine ait olduğu iddia edip Banu Alkan'a dava açtı
13:03 Süleyman Soylu'dan orman yangınları ve sel felaketinde AFAD'a sağladığı destekten ötürü CHP'li belediye başkanına teşekkür belgesi
13:01 Bir dönemin en popüler modeli sosyal medyadan hüngür hüngür ağladığı anları paylaştı: Bu benim en çıplak halim
12:46 Gelinim Mutfakta yarışmasında duygusal anlar yaşandı! Yarışmacının kızının kaybettiğini duyan Demet Akalın hüngür hüngür ağladı
12:42 Haberler.com'a konuşan CHP'li Gürsel Tekin'den kendi partisine özeleştiri: Akraba atamalarından ben de rahatsızım
11:55 Bir zamanlar küs olan Arap prensler bir araya geldi! Şortları, tüm dikkatleri üzerine çekti
11:32 ÖTV indiriminin neden fiyatlara yansımadığı öğrenildi! Bayilerin sıfır araç hilesi ortaya çıktı
Kilime basıp kayarak cam balkona kafasını çarpan müteahhit, feci şekilde hayatını kaybetti Kilime basıp kayarak cam balkona kafasını çarpan müteahhit, feci şekilde hayatını kaybetti         
13:56
Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, verdiği sözü unutmayıp çocuklara cağ kebabı çevirdi Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, verdiği sözü unutmayıp çocuklara cağ kebabı çevirdi         
13:28
Süleyman Soylu'dan orman yangınları ve sel felaketinde AFAD'a sağladığı destekten ötürü CHP'li belediye başkanına teşekkür belgesi Süleyman Soylu'dan orman yangınları ve sel felaketinde AFAD'a sağladığı destekten ötürü CHP'li belediye başkanına teşekkür belgesi         
13:03
Haberler.com'a konuşan CHP'li Gürsel Tekin'den kendi partisine özeleştiri: Akraba atamalarından ben de rahatsızım Haberler.com'a konuşan CHP'li Gürsel Tekin'den kendi partisine özeleştiri: Akraba atamalarından ben de rahatsızım         
12:43
Üsküdar'da şaşkına çeviren dolandırıcılık: Arkası dizel önü benzinli aracı birleştirip sattılar Üsküdar'da şaşkına çeviren dolandırıcılık: Arkası dizel önü benzinli aracı birleştirip sattılar         
12:31
ÖTV indiriminin neden fiyatlara yansımadığı öğrenildi! Bayilerin sıfır araç hilesi ortaya çıktı ÖTV indiriminin neden fiyatlara yansımadığı öğrenildi! Bayilerin sıfır araç hilesi ortaya çıktı         
11:32
Mesut Özil 26 Eylül'de yapılacak seçimlerde oy vereceği partiyi açıkladı: Artık onun arkasındayım Mesut Özil 26 Eylül'de yapılacak seçimlerde oy vereceği partiyi açıkladı: Artık onun arkasındayım         
11:17
Takla atan otomobilde 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı Takla atan otomobilde 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı         
10:40
"Günaydın", "tünaydın" demek cahiliye dönemine ait bir adet mi? Ali Erbaş tepki çeken sözleri üzerine açıklama yaptı         
10:35
Batan tekneden sağ çıkan kadın, ölmeden önce çocuklarını 4 gün boyunca emzirip hayatta tutmaya çalıştı Batan tekneden sağ çıkan kadın, ölmeden önce çocuklarını 4 gün boyunca emzirip hayatta tutmaya çalıştı         
10:30
Dolandırıcıların yeni yöntemine dikkat! 'Maske cezası Dolandırıcıların yeni yöntemine dikkat! 'Maske cezası" mesajı sonrası linke tıklayanın şifrelerini ele geçiriyorlar         
10:22
İranlı çift, Taksim meydanında kıyafet değiştirip fotoğraf çektirdi İranlı çift, Taksim meydanında kıyafet değiştirip fotoğraf çektirdi         
10:16
18 günlük eşine yatak odasında tecavüz etti! Dehşeti yaşatan koca, 18 günlük eşine yatak odasında tecavüz etti! Dehşeti yaşatan koca, "Ayrılırsan 2,5 liralık kurşuna bakar" demiş         
08:21
Kafes üstünde kanlı kapışma! Peygamber devesi, fareyi tek hamlede yuttu Kafes üstünde kanlı kapışma! Peygamber devesi, fareyi tek hamlede yuttu         
22:06
Ülke bu olayla çalkalanıyor! Sevgilisiyle cinsel ilişkiye girmek için yaşını büyük söyleyen 12 yaşındaki kız hamile kaldı Ülke bu olayla çalkalanıyor! Sevgilisiyle cinsel ilişkiye girmek için yaşını büyük söyleyen 12 yaşındaki kız hamile kaldı         
19:25
Hollanda'da bir şahıs, balkona çıkıp arbaletle yoldan geçenlere ok attı! Polisler evinden 2 cansız beden çıkarttı Hollanda'da bir şahıs, balkona çıkıp arbaletle yoldan geçenlere ok attı! Polisler evinden 2 cansız beden çıkarttı         
18:53
Miray Daner günden güne eriyor! Neredeyse bir deri bir kemik kalmış Miray Daner günden güne eriyor! Neredeyse bir deri bir kemik kalmış         
08:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2021 14:12:18. #1.11#
SON DAKİKA: Dünyaca ünlü sahilden 30 dakikada çıkan çöpler pes dedirtti - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement