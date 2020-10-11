Dünyaca ünlü sahilin dibinde üzücü görüntüler - Son Dakika

Dünyaca ünlü sahilin dibinde üzücü görüntüler

11.10.2020 13:07

Dünyaca ünlü sahilin dibinde üzücü görüntüler -Çukurlara biriken binlerce alkol şişesi deniz dibindeki kirliliği gözler önüne serdi -Akdeniz ÜniversitesiSu Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr.

Dünyaca ünlü sahilin dibinde üzücü görüntüler

-Çukurlara biriken binlerce alkol şişesi deniz dibindeki kirliliği gözler önüne serdi

- Akdeniz ÜniversitesiSu Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Mehmet Gökoğlu:

-"Denizin dibi adeta şişe deposuna dönmüş, o kadar çok şişe var ki dipte, kamyonlarla taşınsa bitmez"

-"Gördüğümüz manzara karşısında çok üzüldük"

ANTALYA - Akdeniz ÜniversitesiSu Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Mehmet Gökoğlu, turizm kenti Antalya'da dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili falezler altındaki kirliliğe dikkat çekti. Gökoğlu, deniz dibindeki binlerce alkol şişesini görüntüledi.

Mehmet Gökoğlu, denizin üstü kadar altındaki kirliliğe de dikkat çekmek amacıyla Atatürk Parkı, müze karşısındaki falezlerin altına bir dalış gerçekleştirdi. Yaklaşık yarım saat sualtında kalan Gökoğlu, binlerce alkol şişesi, metal kutu, plastik şişe ve demir atıkları görüntüledi. Kirlilik içindeki merdivenlerden falezlerin alt kısmından denize ulaşan Gökoğlu, yaklaşık 22 metreye kadar bir dalış yaptıklarını belirtti.

Falezlerin üzeri kadar altındaki deniz dibinin de kirlilik içinde olduğuna dikkat çeken Mehmet Gökoğlu, " Bu bölgeye gezen yiyip içen kişiler çöplerini denize atmışlar. Denizin dibi adeta şişe deposuna dönmüş. O kadar çok şişe var ki dipte kamyonlarla taşınsa bitmez. Gördüğümüz manzara karşısında çok üzüldük. Bu güzel yere geliyorsunuz, manzarayı izliyorsunuz, havayı kokluyorsunuz ve çöpünüzü denize atıyorsunuz. Bu insanlığa yakışır bir davranış değil."diye konuştu.

"İnsanlar denize atıyor"

Yıllardır deniz kirliliğine dikkat çekmek için mücadele verdiğinin altını çizen Gökoğlu, " Gelecek nesillere temiz bir çevre ve deniz bırakmalıyız. Bizler kaç sene daha yaşarız. Yaşamımın büyük kısmı su altında geçiyor. Üzücü olan en büyük şey ise insanların bu şişeleri eliyle denize atmasıdır. Çok düşündürücü ve kültürümüzün ne düzeyde olduğunu gösteriyor. Poşet, kağıt uçabilir, kolu kutusunu rüzgar sürükleyebilir denize. Merdivenlerde şişeler kırılmış. Yürümekte zorluk çekiyoruz. İnsanlarımızı çevreye karşı duyarlı olmaya davet ediyorum."ifadelerine yer verdi.

"TIR dolusu cam şişe var"

Dünyanın en güzel turistik yerlerinden birinin Antalya ve falezlerin olduğuna değinen Gökoğlu, " Şişeler üst üste biriktikçe kalıplaşmış. Bu şişeleri denize atılmaması için önce eğitim lazım ama bunun yanında yaptırımlarda önemli. Bu şişeyi denize atan kişi doğayı yaşamı kirletiyor. O nedenle yüksek bir ceza verilmelidir. O zaman kimse denize çöp atmaz. Bu dalış yaptığımız bölgede bir TIR'ı dolduracak cam şişe ve metal kutular var." ifadelerine yer verdi.

"Tekne yardımıyla temizlenmeli"

Cam şişe yığınlarının nasıl temizleneceği noktasında bilgilerde paylaşan Gökoğlu, "Tekne ile dalgıçlar bölgeye ulaşır. Dalgıçlar dipte çalışır. Şişeler ve diğer çöpler torbalara doldurulur ve yukarı çekilir. Bunun yanında dipte metal kirliliği de var. Dipte her yer kurşun balıkçıların oltalarından ve atılar diğer metaller. Öncelikle denizin içini korumalıyız, üst görünen. Alttaki durumu biz dalgıçlar görüyoruz. Altta bizim değil başka bir yaşam var." diye konuştu.

Dünyaca ünlü sahilin dibinde üzücü görüntüler
Dünyaca ünlü sahilin dibinde üzücü görüntüler
Dünyaca ünlü sahilin dibinde üzücü görüntüler
Dünyaca ünlü sahilin dibinde üzücü görüntüler

Öğretim Üyesi, Akdeniz, Metal, Alkol, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Dünyaca ünlü sahilin dibinde üzücü görüntüler - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Tarım kooperatifinde çalışan 11 kişi, zimmetine 2 milyon 500 bin TL'yi geçirdiği iddiasıyla gözaltına alındı İstanbul'da 12 Ekim Pazartesi günü toplu ulaşım 06.00-14.00 saatleri arasında ücretsiz olacak Son Dakika! MSB'den ateşkesi ihlal edip sivillere saldıran Ermenistan için önemli çağrı: Uluslararası toplum sesini yükseltmeli Hatay'daki yangınla ilgili görgü tanığından tüyler ürperten sözler: İki genç 'Gel gel, burada şenlik var' dedi İngilizlerin topla yıkamadığı 700 yaşındaki tek kollu çam ağacı hâlâ ayakta Süleyman Soylu, eylem hazırlığındaki teröristin fotoğrafını paylaştı: Bizim aslanlar yine yakaladı İşte Hatay'da ormanları yakan hainler! Belen'de yangını izledi, Erzin'de suçüstü yakalandı Erdoğan, 'Türkiye'de ölmek istiyorum' diyen Jak Kamhi için anında Çavuşoğlu'na talimat vermiş
Alman otomotiv devi Volkswagen'den kritik Türkiye hamlesi: Otobüs ve kamyonları artık ülkemizde üretilecek Alman otomotiv devi Volkswagen'den kritik Türkiye hamlesi: Otobüs ve kamyonları artık ülkemizde üretilecek         
12:17
Fuhuş çetesinin peşine düştüğü genç kız sokak ortasında kaçırıldı! Çığlık seslerinin yükseldiği o anlar kamerada Fuhuş çetesinin peşine düştüğü genç kız sokak ortasında kaçırıldı! Çığlık seslerinin yükseldiği o anlar kamerada         
11:46
Bakan Koca tartışmalara noktayı koydu: 15 Ekim'den itibaren semptom göstermeyen vaka sayılarını da açıklayacağız Bakan Koca tartışmalara noktayı koydu: 15 Ekim'den itibaren semptom göstermeyen vaka sayılarını da açıklayacağız         
11:41
Diyarbakır'da yediemin otoparklarında bulunan araçlar çürüyor Diyarbakır'da yediemin otoparklarında bulunan araçlar çürüyor         
09:56
Urfalı Hikmet, Milyoner'e damga vurdu! Bir tebrik de Bakan Kasapoğlu'ndan geldi Urfalı Hikmet, Milyoner'e damga vurdu! Bir tebrik de Bakan Kasapoğlu'ndan geldi         
09:31
Dağlık Karabağ'ın sözde lideri, savaştan kaçan Ermenistan askerlerine böyle yalvardı: Biraz dinlenin, sonra savaşırsınız Dağlık Karabağ'ın sözde lideri, savaştan kaçan Ermenistan askerlerine böyle yalvardı: Biraz dinlenin, sonra savaşırsınız         
08:31
Polisin hırsızlık ihbarı için gittiği depo sahte içki imalathanesi çıktı Polisin hırsızlık ihbarı için gittiği depo sahte içki imalathanesi çıktı         
07:41
Altın Portakal'ın kazananları belli oldu! 5 ödül alan Altın Portakal'ın kazananları belli oldu! 5 ödül alan "Hayaletler" geceye damgasını vurdu         
22:03
Yaptırdığı estetikle olay olan Seda Sayan, stilini de değiştirdi! İşte yeni hali Yaptırdığı estetikle olay olan Seda Sayan, stilini de değiştirdi! İşte yeni hali         
21:01
57'nci Antalya Altın Portakal Film Festivali yıldızlar geçidine sahne oldu! 'Kırmızı halı' şıklığı yaşandı 57'nci Antalya Altın Portakal Film Festivali yıldızlar geçidine sahne oldu! 'Kırmızı halı' şıklığı yaşandı         
20:09
3 öğrencisiyle cinsel ilişkiye girip hamile kalan öğretmen için 60 yıl hapis cezası isteniyor 3 öğrencisiyle cinsel ilişkiye girip hamile kalan öğretmen için 60 yıl hapis cezası isteniyor         
16:43
İki yıl önce kaybolan model Eloisa Pinto, gecekondu mahallesinde perişan halde bulundu İki yıl önce kaybolan model Eloisa Pinto, gecekondu mahallesinde perişan halde bulundu         
15:37
Firmalar ekim ayı fiyat listesini güncelledi! İşte marka marka sıfır otomobil fiyatları Firmalar ekim ayı fiyat listesini güncelledi! İşte marka marka sıfır otomobil fiyatları         
15:36
Memur ve emeklinin aile yardımı 441 liraya yükselecek Memur ve emeklinin aile yardımı 441 liraya yükselecek         
15:08
Aslı Enver'den İsmail YK itirafı: Şarkısını dinlemekten alıkoyamıyorum Aslı Enver'den İsmail YK itirafı: Şarkısını dinlemekten alıkoyamıyorum         
14:23
Sokak ortasında dilenirken görüntülenen eski NBA oyuncusu Delonte West yeniden doğuyor Sokak ortasında dilenirken görüntülenen eski NBA oyuncusu Delonte West yeniden doğuyor         
13:42
Özgü Namal'ın vefat eden eşinin cansız bedenini bulduğu ortaya çıktı Özgü Namal'ın vefat eden eşinin cansız bedenini bulduğu ortaya çıktı         
13:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2020 13:16:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Dünyaca ünlü sahilin dibinde üzücü görüntüler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei