Dünyaca Ünlü "Sakin Şehir' Akyaka'ya domuzlar indi - Son Dakika

Dünyaca Ünlü "Sakin Şehir' Akyaka'ya domuzlar indi
MUĞLA'nın Ula ilçesine bağlı Dünyaca ünlü "Sakin Şehir' unvanıyla bilinen Akyaka Mahallesi'ne yaban domuzları indi.
MUĞLA'nın Ula ilçesine bağlı Dünyaca ünlü "Sakin Şehir' unvanıyla bilinen Akyaka Mahallesi'ne yaban domuzları indi. Bölgede kamp yapanlar ise neye uğradıklarını şaşırdı.Ula'da 25 yıl öncesine kadar kimsenin bilmediği küçük bir balıkçı köyüyken Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi'nce 2011 yılının Haziran ayında 'Sakin Şehir' ilan edilen Akyaka'da, sabah kamp yapılan bölgeye domuz sürüsü indi. Şehir merkezine inen domuz sürülerinin uzun süre tatilciler tarafından kurulan çadırların önünde yiyecek aradı. Domuzların bu anları ise bölgede kamp kuran tatilciler tarafından cep telefonuna kaydedildi. Bölgede Bir süre yiyecek arayan domuz sürüsü, tekrar ormanlık alana girerek ortadan kayboldu.
Son Dakika Fransız medyası Macron'u topa tuttu: Erdoğan'la gerginliği azaltmalı Al Ahli, Beşiktaş'ın transfer ettiği Josef de Souza'nın evraklarını göndermiyor Silahla başından vurulmuş halde bulunan Sevginur, yaşam mücadelesi veriyor Ünlü şarkıcı Halil Sezai, film çekimi sırasında karakolluk oldu Barcelona'ya transfer olan Pjanic'ten efsane Kolpaçino repliği: Hedef ben miyim Tayfun? Roma, formasını taklit ettiği gerekçesiyle Yeni Malatyaspor'a dava açıyor Brezilyalı boksör Pancera, 5 aylık hamile olan sevgilisini döverek öldürdü Son Dakika: Fenerbahçe, Marcel Tisserand'ı resmen renklerine bağladı Son Dakika: Fenerbahçe, Vedat Muriqi'yi 17,5 milyon euroya Lazio'ya gönderdi Son dakika: Korona yasaklarını delerek eğlence mekanlarının ruhsatlarını değiştiren işletmeler kapatılacak Kapıda ateş ölçme uygulamasının koronavirüsü önlemede bir anlamı yok Genç kadın, sokak ortasında kendisini taciz eden şahsı bıçakladı Trump'tan Esed'le ilgili bomba itiraf: Öldürmek istedim, general karşı çıktı Hasta bakıcıdan baygın haldeki hastaya taciz! "Anne yardım et" diye bağırdı Brezilyalı model MC Rielle, en değerli şeyim dediği kalçalarını sigortalattı