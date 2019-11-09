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Son Dakika Güncel Dünyaca ünlü sanatçı İstanbul'a geliyor

Dünyaca ünlü sanatçı İstanbul'a geliyor

6 saat önce

Afrobeats müziğin dünyaca ünlü ismi Davido İstanbul'da konser verecek.

Dünyaca ünlü sanatçı İstanbul'a geliyor, System.String[]

Afrobeats müziğin dünyaca ünlü ismi Davido İstanbul'da konser verecek.

Afrobeats müziğin dünyaca ünlü ismi Davido İstanbul'da konser verecek. Konser, 10 Kasım Pazar günü Masquerade Club'da gerçekleşecek. Konser için spor, sanat ve iş dünyasından çok sayıda kişinin rezervasyon yaptırdığı belirtildi.

Masquerade Club işletmecisi Arda Arman Perihan, "Yine bir dünya starı olan Afrobeats müziğin dünyaca ünlü ismi Davido'yu İstanbul'da ağırlamanın gurunu yaşıyoruz. 10 Kasım Pazar günü konsere özellikle futbol, basketbol ve ünlü camiasından birçok isim Davido'yu dinlemek için gelecekler" dedi.

Öte yandan, Davido için alınan birçok rezervasyonun açık artırma ile satışa sunulduğu öğrenildi.

Davido olarak bilinen 27 yaşındaki Nijeryalı sanatçının asıl adı David Adedeji Adeleke. Şarkıcı, söz yazarı ve aynı zamanda yapımcı olan Davido, 10 binlerce kişinin katıldığı ve milyon dolarlık dev konserleriyle dikkat çekiyor.

(İHA)

10 Kasım, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 01:35 Kaynak: İHA
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