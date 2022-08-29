Yaylı orkestra ilk kez 'Pamukçu Bengisi'ni çaldı - Son Dakika
Üye Girişi

Yaylı orkestra ilk kez 'Pamukçu Bengisi'ni çaldı

29.08.2022 18:24
Yaylı orkestra ilk kez 'Pamukçu Bengisi'ni çaldı

DÜNYACA ünlü sanatçılar, Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Cihat Aşkın ve Küçük Arkadaşları Uluslararası Yaz Akademisi kapsamında 5 ilçede 14 konser verdi.

DÜNYACA ünlü sanatçılar, Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Cihat Aşkın ve Küçük Arkadaşları Uluslararası Yaz Akademisi kapsamında 5 ilçede 14 konser verdi. Final konserinde ise bir ilk yaşandı ve Balıkesir'in yöresel oyunlarından biri olan 'Pamukçu Bengi Zeybeği' yaylı orkestra için ilk kez düzenlenip seslendirildi.

Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle bu yıl Balıkesir'de gerçekleştirilen Cihat Aşkın ve Küçük Arkadaşları Uluslararası Yaz Akademisi, geçtiğimiz gün düzenlenen final konseriyle sona erdi. Dünyaca ünlü keman virtüözü Cihat Aşkın'ın, Cihat Aşkın ve Küçük Arkadaşları (CAKA) 2022 Uluslararası Yaz Akademisi; Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle bu yıl Ayvalık'ta yapıldı. Akademi kapsamında 21 Ağustos ve 27 Ağustos günlerinde her akşam farklı bir noktada dünyaca ünlü sanatçılar solo, oda müziği ve orkestra müziği konserleri gerçekleştirdi.

100 SANATÇI 14 KONSER

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle Büyük Taarruz'un 100. yılında 100 sanatçı; Cihat Aşkın ve Küçük Arkadaşları (CAKA) projesi kapsamında Ayvalık, Gömeç, Edremit, Burhaniye ve Balıkesir merkezde, yüzlerce müzikseveri bir araya getiren 14 konser verdi. Dünyaca ünlü 16 sanatçı ve 84 genç müzisyenden oluşan orkestra, Avlu Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen final konseriyle Balıkesirli müzikseverlere keyifli bir akşam yaşattı.

FİNAL KONSERİNDE BİR İLK

'Sibelius Andante Festivo', 'Vivaldi İki Keman Konçertosu', 'Gerswin Summertime' gibi önemli eserlerin seslendirildiği final konserinde bir ilke de imza attı. Balıkesir'in yöresel oyunlarından birisi olan 'Pamukçu Bengi Zeybeği' de yaylı orkestra için ilk kez düzenlenip seslendirildi. Final konseri CAKA hocalarının da katılımıyla çalınan Ziraat Marşı ile son buldu.

YORUMLAR
500
Balıkesir'de devrilen traktörün sürücüsü ile yeğeni hayatını kaybetti Balıkesir'de devrilen traktörün sürücüsü ile yeğeni hayatını kaybetti Traktör kazasında amca yeğen hayatını kaybetti Traktör kazasında amca yeğen hayatını kaybetti
Kaynak: DHA

Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yaylı orkestra ilk kez 'Pamukçu Bengisi'ni çaldı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:12 Jorge Jesus'un Konyaspor karşısında şans verdiği isimler belli oldu! İşte Konyaspor-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri
17:19 Pelkas, Acun Ilıcalı'nın saihibi olduğu Hull City'e imza atmak için İngiltere'ye uçtu
17:08 MHP Genel Merkezi'nde Bahçeli ile görüşen Alaattin Çakıcı, "Af konusu masaya yatırıldı" iddialarını yalanladı
16:52 Ankaragücü'nde yeni teknik direktör Ömer Erdoğan oldu
16:43 Aşiret düğününde takılan takı ağızları açık bıraktı! Toplam değeri 2 milyon 500 TL'yi buldu
17:16 2007 yılında üretilen kapalı kutu ilk iPhone 35 bin 414 dolara satıldı
16:36 A Milli Erkek Basketbol Takımımızın EuroBasket 2022 kadrosu açıklandı
16:33 Sezonun ilk yayınına başlayan Müge Anlı, eşinden gelen çiçekteki notu okuyarak aşkını haykırdı
16:16 Kütahya'daki toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Utanmadan sıkılmadan 'İşsizlik var' diyorlar, ne işsizliği ya?
16:08 THK Üniversitesi, eski rektör Ünsal Ban hakkında geçen yıl çok sayıda soruşturma açıldığını bildirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2022 18:24:34. #1.11#
SON DAKİKA: Yaylı orkestra ilk kez 'Pamukçu Bengisi'ni çaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement