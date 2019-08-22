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Dünyaca Ünlü Şarkıcı Dany Brillant 6 Eylül'de Elexus Sahnesinde

13 dakika önce

Ünlü Fransız sanatçı Dany Brillant'ın muhteşem konseri Kıbrıs'ta.

Dünyaca Ünlü Şarkıcı Dany Brillant 6 Eylül'de Elexus Sahnesinde, System.String[]

Birbirinden ünlü isimleri sahnesinde ağırlayan otel, bu sefer dünyaca tanınmış şarkıcı Brillant'ı tutkunlarıyla buluşturacak. Aşk dolu parçaları sıra dışı sahne performansıyla seslendiren yorumcu, Akdeniz'in eşsiz günbatımı eşliğinde romantik dakikalara imza atacak.

Türkiye'de hatırı sayılır bir hayran kitlesi olan Dany Brillant'ın caz ritimleriyle harmanlanmış Fransız melodilerinin yanı sıra Porto Riko ezgilerine uzanan özgün müzik yelpazesi misafirlere sıcacık anlar yaşatacak.

Dany Brillant'ın 6 Eylül'deki konserinden sonra 7 Eylül'de de sevilen sanatçı Özcan Deniz müzik tutkunlarını sahnesinde ağırlayacak.

Dany Brillant, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 02:16 Kaynak: Bültenler
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