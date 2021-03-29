Dünyaca ünlü şarkıcı Jason Derulo'nun tuvalet sorusu yarışmacıları hem utandırdı hem güldürdü
29.03.2021 08:09
Survivor 2021'in dün akşam ekrana gelen bölümünde birleşme partisi heyecanı yaşandı. Partide konser veren dünyaca ünlü star Jason Derulo, şarkılarının ardından yarışmacılarla sohbet etti. Merak ettiği soruları soran şarkıcının "Tuvalette yaprakla mı temizleniyorsunuz?" sorusu yarışmacıları hem utandırdı hem de kahkahaya boğuldu.
TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen yarışma programı Survivor 2021'in dün akşam yayınlanan 57. yeni bölümünde yarışmacılar birleşme partisinde hem kurtlarını döktü hem de stres attı. Partide konser veren dünyaca ünlü star Jason Derulo müthiş bir sahne gösterisi ile sevilen şarkılarını seslendirdi.
"LAVABOYA NEREYE GİDİYORSUNUZ?"
Konserden sonra yarışmacılarla bir araya gelen Derulo, en merak ettiği soruları sordu. Şarkıcı, yarışmacılara banyo ve tuvalet ihtiyaçlarını nasıl giderdiklerini sordu. Bunun üzerine cevap veren Aleyna ise "Her yere, ormana gidiyoruz" diyerek herkesi güldürdü.
"TUVALETTEN SONRA NEYLE TEMİZLENİYORSUNUZ?"
Meraklı sorularını sormaya devam eden şarkıcı bunun üzerine "Peçete yok değil mi, yani yapraklarla mı temizleniyorsunuz?" diye sordu. Bunun üzerine cevap veren yarışmacılar "Bazen evet, yaprakları kullanıyoruz" dedi.
Dominik'te olmaktan çok mutlu olduğunu dile getiren dünyaca ünlü yıldız "Çocukluğumdan beri izlediğim bir şov ve insanlar bedenleriyle böyle inanılmaz şeyler yaptığında hep etkileniyorum" dedi.
Son Dakika Kooperatif başkanı, lüks aracıyla gelip fakir fukaranın hakkı olan yardımı alıp gitti Son dakika! Süveyş Kanalı'nı tıkayarak dünya ticaretine ağır darbe vuran Ever Given gemisi çalışmaların 7. gününde kurtarıldı Endonezya'da petrol rafinerisinde patlama! Alevler gökyüzünü kapladı, 5'i ağır 20 kişi yaralandı ABD, askeri darbeyle kan gölüne dönen Myanmar için harekete geçiyor! Darbecilere yeni yaptırımlar yolda Dünyaca ünlü 8 futbolcuyla birlikte oldu, şimdi hamile! Güzel modelden çarpıcı itiraf Türkiye'nin envanterine kattığı S-400'e itiraz eden NATO'da Rus malı radar skandalı Bircan Bali, Cüneyt Özdemir'i 'aldatma' iddiasıyla açık açık tehdit etti Vahşice katledilen Kadir Şeker'in kıskançlık cinayetine kurban gittiği ortaya çıktı