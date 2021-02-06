Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira'nın son halini gören takipçileri mest oldu

Son Dakika: Türkiye'de 6 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 108 kişi vefat etti, 7 bin 897 yeni vaka tespit edildi

Polise 300 dolar rüşvet teklif eden şahsın arabasından 5 milyon liralık uyuşturucu çıktı

Cinayet gibi kaza! Sıkıştırdığı araçta iki kişi öldü, sorumsuz sürücü umursamayıp kaçtı

İzmir'de Kılıçdaroğlu'nun önüne kesen esnaf sitem etti: Burada 35 senedir CHP var, bu altyapıyı düzeltin