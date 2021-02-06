Lübnan asıllı Kolombiyalı şarkıcı Shakira, sosyal medya hesabından yeni imajını paylaştı.
Sosyal medyayı sık kullanan ünlülerden 44 yaşındaki şarkıcı, yeni paylaşımıyla takipçilerini şaşırttı. Shakira, imaj değişikliğine giderek saçlarını pembeye boyattı.
Instagram'dan yeni halini paylaşan Shakira, takipçilerini beğenisini topladı. 44 yaşındaki şarkıcı, son halini sosyal medya hesabından 'Sürpriz' notuyla gözler önüne serdi.
İşte Shakira'nın yeni imajı;
Son Dakika › Magazin › Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira'nın son halini gören takipçileri mest oldu - Son Dakika Magazin