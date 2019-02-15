Dünyaca Ünlü Satranç Ustası 20 Kişiye Karşı Satranç Oynayacak
14 dakika önce
Dünyaca ünlü satranç ustası FM Sasa Jevtic, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde aynı anda 20 kişiye karşı satranç oynayacak.
Dünyaca ünlü satranç ustası FM Sasa
Jevtic, Tekirdağ
'ın Süleymanpaşa
ilçesinde aynı anda 20 kişiye karşı satranç oynayacak.
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi ve Türkiye
Satranç Federasyonu işbirliğinde gerçekleştirilen Rodostoşah Uluslararası GM ve Rodostoşah WGM Satranç Turnuvaları kapsamında kente gelen dünyaca ünlü satranç ustası FM Sasa Jevtic, düzenlenecek simultane (aynı anda) satranç maçı ile 20 Süleymanpaşalı ile karşılaşacak.
16 Şubat Cumartesi günü saat 11.00'de Tekira AVM'de gerçekleşecek satranç maçında FM Sasa Jevtic'e rakip olmak isteyenler için etkinlik günü başvuru merkezi kurulacak.
Öte yandan devam eden Rodostoşah Uluslararası GM ve Rodostoşah WGM Satranç Turnuvaları'nın kapanış töreni de 16 Şubat Cumartesi günü saat 17.00'de gerçekleştirilecek. - TEKİRDAĞ
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 10:33 Kaynak: İHA
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