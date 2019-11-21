Son Dakika Haberleri: Dünyaca ünlü şef ve gurmeler Antalya'da buluştu
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Dünyaca ünlü şef ve gurmeler Antalya'da buluştu

6 saat önce

Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu tarafından Antalya'da düzenlenen "GastroAntalya Uluslararası Gastronomi Dünyası Yıldızları Buluşması" başladı.

Dünyaca ünlü şef ve gurmeler Antalya'da buluştu, System.String[]

Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu tarafından Antalya'da düzenlenen "GastroAntalya Uluslararası Gastronomi Dünyası Yıldızları Buluşması" başladı.


Antalya EXPO Sergi Alanı'ndaki buluşma kapsamında, 800 katılımcıyla uluslararası yemek yarışmaları ve çeşitli konularda akademik oturumlar, mutfak atölyeleri ve ünlü şeflerin söyleşileri gerçekleştirilecek.

Federasyon Başkanı Bayram Özrek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, festival havasındaki buluşmaya 36 ülkenin yemekleriyle katıldığını söyledi.

Etkinliği 10 bin kişinin ziyaret etmesini beklediklerini anlatan Özrek, "Buluşmada birçok ünlü şef ve yemek yazarları ile gurmelerin söyleşileri olacak. Üniversite ile liselerde gastronomi mutfak sanatları okuyan öğrenciler, otellerimizin şeflerinin katıldığı, yabancı ülke mutfakları ile Türk mutfağını harmanlayan bir program olacak. Mutfağımızı yabancı şeflere tanıtacağız, onlar da mutfaklarını bizlere tanıtacak." diye konuştu.

Buluşmaya Hazer Amani, Rafet İnce, Agnes Caso, Eyüp Kemal Sevinç, Dina Nikalaou, Stefano Marzetti, Ahmet Güzelyağdöken, Sırma Güven, Ebru Erke gibi birçok ünlü şef, gurme ve akademisyen katılıyor.

"GastroAntalya Uluslararası Gastronomi Dünyası Yıldızları Buluşması", 24 Kasım'da sona erecek.

Antalya, Türkiye, Şef, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 02:26 Kaynak: AA
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