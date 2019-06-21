Son Dakika Haberleri: Dünyaca ünlü şefler Diyarbakır'da
Son Dakika Güncel Haber

Dünyaca ünlü şefler Diyarbakır'da

29 dakika önce

Dünyanın en iyi şefleri ve gastronomi yazarları, Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde düzenlenen "Gastroway" etkinliği kapsamında Diyarbakır'ın tarihi ve turistik yerlerini gezdi, yöresel yemekleri tanıma fırsatı buldu.

Dünyanın en iyi şefleri ve gastronomi yazarları, Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde düzenlenen "Gastroway" etkinliği kapsamında Diyarbakır'ın tarihi ve turistik yerlerini gezdi, yöresel yemekleri tanıma fırsatı buldu.
Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin'deki programlarının ardından Diyarbakır'a gelen, aralarında yıldızlı şeflerin de bulunduğu yaklaşık 30 kişilik ekip, merkez tarihi Sur ilçesinde Alaaddin Değirmen Evi'nde kahvaltı yaptıktan sonra tarihi Hasan Paşa Hanı'nda kahve içti.
Daha sonra Organize Sanayi Bölgesinde Diyarbakır'a özgü "Sütlü Nuriye" ve "Burma Kadayıfı"nın yapımını inceleyen ekibe, tatlıların hazırlanma süreci ile ilgili bilgi verildi.
Merkez Kayapınar ilçesindeki bir restorana geçen ekip, burada hazırlanan yöresel yemeklerin de tadına bakarak, toprak altında ateşte pişirilen "Hırsız Kebabı"nın yapılışını ilgiyle izledi, kebaptan tattı.
Gastroway Direktörü Gökmen Sözen, yaptığı açıklamada, geçen yıl Ege'de yaptıkları lezzet turunu, şimdi de Mezopotamya'ya düzenlediklerini belirterek, Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin'in ardından Diyarbakır'a geldiklerini söyledi.
Diyarbakır'ı da dünyaya, ünlü şef ve yazarların tanıtmasını istediklerini anlatan Sözen, bu nedenle kentin önemli tarihi mekanlarını gezdiklerini ve yöresel yemekleri tanıma fırsatı bulduklarını kaydetti.
Türkiye'nin ağırlıkla geleneksel mutfakla beslendiğini ifade eden Sözen, "Gelenler geleneksel yemeklerimizi ve tarihi mekanlarımızı çok beğendiler. Gıda ve tarımsal ürünlerimizi çok iyi buldular. Amacımız tarımsal gıda ürünlerini dünyaya açmak. Bu şekilde fıstığımızı, biberimizi, sumağımızı, mercimeğimizi, buğdayımızı tanıyorlar." diye konuştu.
Dünyaca ünlü şefler Diyarbakır'da
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 07:27 Kaynak: AA
Diyarbakır, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP Adayı Ekrem İmamoğlu'ndan teröristbaşı Öcalan'ın mektubuna ilişkin ilk açıklama Ahmet Türk'ten İstanbul seçimiyle ilgili açıklama: Biz bu seçimde demokrasi tarafıyız Fatih Portakal'ın teröristbaşı Öcalan mektubu yorumuna, HDP'den "işine bak" yanıtı Nahçivan sınır kapısında patlayıcı yüklü drone bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.6.2019 19:56:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dünyaca ünlü şefler Diyarbakır'da
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]