Son Dakika Haberleri: Dünyaca ünlü şefler Gaziantep'te baklava yaptı
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Dünyaca ünlü şefler Gaziantep'te baklava yaptı

6 saat önce

Dünyaca ünlü şefler Gaziantep'te baklava yaptı.

Dünyaca ünlü şefler Gaziantep'te baklava yaptı, System.String[]

Dünyaca ünlü şefler Gaziantep'te baklava yaptı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 5. Uluslararası Gastromasa Konferansı kapsamında Türkiye'ye gelen dünyaca ünlü 20 şef, Gaziantep'te incelemelerde bulundu.

Kentteki müzeleri gezen şefler, baklavanın yapılışını inceledi, yöresel yemekler ve ürünler hakkında bilgi aldı, denemeler yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gastromasa organizatörü Gökmen Sözen, dünyanın 6 kıtasından gastronomi alanında dünyaca üne sahip şef ve yazarların Gaziantep'te temaslarda bulunduğu belirtti.

Ziyaretçilerin gastronomi alanında eli çok güçlü Gaziantep'i çok beğendiklerini ifade eden Sözen, şunları kaydetti:

"Yaptığımız organizasyonlarla gastronomi turizmini tetiklemek, ürünlerimizi tanıtmak, ihracat gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Turizm gastronomisi sayesinde ülkemizde sadece İstanbul değil, tüm coğrafyamıza insanları çekip geleneksel, sokak yemeklerimizi, şeflerimizi, yerel gıda ürünlerimizin tanıtımını sağlamak istiyoruz. Dünya şeflerini Avrupa'da başka yerlerde görüyorlardı ama bu işin en önemli yerine getirdik.

Şefler, baklavanın bütün aşamalarını öğrendi, baharatı, Gaziantep'in geleneksel yemeklerini tattı. Ülkelerine giderken de akıllarında yemeklerimiz ve gıdalarımız kalacak."

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Latif Karadağ da Gaziantep'in 5 antik kentiyle, sanayisiyle, tarımıyla ve gastronomisiyle turizm ve üretim şehri olduğunu dile getirdi.


Dünya gastronomi turizminden daha fazla pay almak istediklerini belirten Karadağ, "Türkiye'de bilinen gastronomi mutfağını dünyaya tanıtmak için gayret gösteriyoruz." ifadesini kullandı.

Gaziantep, Türkiye, Şef, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 12:14 Kaynak: AA
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