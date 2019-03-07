Dünyaca Ünlü Şefler, Harran'da Yufka Açıp, Pişirdi

BASQUE Dünya Aşçılık Ödülleri'nde dünyanın ilk 10 şefi arasına giren Mardinli Şef Ebru Baybara Demir ve Brezilyalı Şef David Hertz dünyadaki iklim değişikliğine dikkat çekmek için Şanlıurfa'da bir araya gelerek buradaki kadınlarla yufka açıp, pişirdi.

BASQUE Dünya Aşçılık Ödülleri'nde dünyanın ilk 10 şefi arasına giren Mardinli Şef Ebru Baybara Demir ve Brezilyalı Şef David Hertz dünyadaki iklim değişikliğine dikkat çekmek için Şanlıurfa'da bir araya gelerek buradaki kadınlarla yufka açıp, pişirdi.



Topraktan Tabağa Projeleriyle ile mülteci ve yerel halkın kalkınması ve sosyal entegrasyon çalışmalarıyla son iki yıldır dünyanın en prestijli gastronomi ödüllerinden biri olan Basque Dünya Aşçılık Ödülleri'nde dünyanın ilk 10 şefi arasında yer alan Mardinli Şef Ebru Baybara Demir, Gastromotiva projesinin kurucusu dünyaca ünlü Brezilyalı Şef David Hertz'le dünyadaki iklim değişikliğine dikkat çekmek için Şanlıurfa'da buluştu. Gastronominin ilk başladığı yer olarak kabul edilen Şanlıurfa'da bir araya gelen şefler, bölge kadınlarıyla birlikte tarihte bilinen ilk ekmek formu olan yufkayı Mezopotamya'nın en eski buğdayı Sorgül ile pişirdi. Brezilya'da eğitim ve gelir düzeyi düşük kişilerin yemek eğitimi alarak bunu sürdürülebilir bir geçim kaynağına dönüştürmesi üzerine çalışmalar yürüten Şef David Hertz, 12 Mart'ta İstanbul'da gerçekleşecek olan Global Gastroekonomi Zirvesi öncesinde Şanlıurfa'ya gelerek bölgede hayata geçirilen projeler hakkında bilgi aldı. Şef Hertz, "Dünya'nın 6 farklı ülkesinde Sosyal Gastronomi Hareketi kapsamında projeler gerçekleştiriyorum. Ancak Şef Demir'in Mardin'de yaptıkları beni çok etkiledi. Demir'in sürdürülebilir gıda ve yaşam için hayata geçirdiği projeler benim de dünyanın farklı ülkelerinde uyguladığım projeler için örnek oldu. İçinde bulunduğumuz yüzyılın en önemli sorunlarından biri olan iklim değişikliğinin neden olduğu zorlukların başında gıdaya erişimin zorlaşması geliyor. Yerel tohumlar ile iyi tarım uygulamaları sürdürülebilir bir gelecek için temel şart. Dünyanın farklı ülkelerinde, farklı kültürlerinde yaşarken aynı amaç için çalışıyoruz. Geleceğimiz, sürdürülebilir gıda ve sosyal entegrasyon için gastronominin merkezi kabul edilen Şanlıurfa'da bulunmak benim için unutulmaz ve heyecan verici bir deneyim oldu. Bu ekmeklerle mesajımızın tüm dünyaya ulaşmasını umuyorum" dedi.



İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ GELECEĞİN EN TEMEL SORUNU



Tarihi Harran kümbet evlerin önünde yöresel elbiseli Harranlı kadınlarla birlikte sac ekmeğini yapan Şef Ebru Baybara Demir, Global Gastroekonomi Zirvesi'nden önce gerçekleşen bu ziyaretin gastronomik değerleri açısından Türkiye'nin tanıtımına önemli bir katkı sağlayacağını söyledi. "Topraktan Tabağa Projesi ile çıktığımız yolda dünyadaki iklim değişikliğine karşı gıdanın sürdürülebilirliğine dikkat çekmek için birçok projeyi hayata geçirdik" diyen Demir sözlerine şu şekilde devam etti:



"İklim değişikliği, susuzluk, iyi gıdaya erişim bizlerin ve geleceğin en temel sorunları. Bizler de bu toprakları iyileştirmek, topraktan katlanılabilir maliyetler ile iyi gıda elde etmek için her şeye yeniden başlıyoruz. Bunun için atalık tohumlarımızı buluyor ve canlandırıyoruz. Bunu yaparken kadınları da sosyal hayata entegre ederek, sürdürülebilir geçim kaynakları yaratıyoruz. Bu çalışmalarımız Gastromotiva projesi ile 6 farklı ülkede Sosyal Gastronomi üzerine çalışmalar yapan Şef Hertz'i etkileyerek Şanlıurfa'ya gelmesine neden oldu. Hertz'i gastronominin başlangıcı olarak kabul edilen Şanlıurfa'da ağırlayarak çalışmalarımız hakkında bilgilendirdik. Hertz, burada elde ettiği deneyim ve bilgileri İstanbul'a gerçekleşecek Global Gastroekonomi Zirvesi başta olmak üzere uluslararası platformlarda anlatacak."



Renkli görüntülerin yaşandığı etkinliğin ardından ünlü şefler Harran'daki tarihi ören yerlerini gezdi.



- Şanlıurfa

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