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Dünyaca ünlü şeflere Diyarbakır'da reyhan şerbeti ikram edildi

15 dakika önce

DİYARBAKIR'ın zengin mutfağını tanımak için, Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde düzenlenen 'Gastroway' etkinliği kapsamında, kente gelen dünyanın en iyi şefleri ve gastronomi yazarları, Dengbej Evi'ni ziyaret etti.

Dünyaca ünlü şeflere Diyarbakır'da reyhan şerbeti ikram edildi, System.String[]
DİYARBAKIR'ın zengin mutfağını tanımak için, Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde düzenlenen 'Gastroway' etkinliği kapsamında, kente gelen dünyanın en iyi şefleri ve gastronomi yazarları, Dengbej Evi'ni ziyaret etti. 30 kişilik ekibe, reyhan şerbeti ikram edildi.
Aralarında Michelin yıldızlı şeflerin de bulunduğu yaklaşık 30 kişilik ekip Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin'deki programlarının ardından bugün Diyarbakır'a geldi. Kentteki programlarına Sur ilçesinde bulunan tarihi mekanda, kahvaltı yaparak başlayan grup, daha sonra çeşitli ziyaretlerde bulundu. Diyarbakır'a özgü burma kadayıfının tadım atölyesini ziyaret eden ünlü şeflere kadayıfın yapımı gösterildi.
DENGBEJ EVİ'NDE MÜZİK ZİYAFETİ 
Dünyaca ünlü şefler, Diyarbakır'daki ziyaretleri kapsamında Sur ilçesindeki Dengbej Evi'ni de ziyaret etti. Dengbejler tarafından karşılanan ünlü şeflere reyhan şerbeti ikram edildi. Ziyarette dengbejlerin seslendirdikleri Kürtçe ezgiler, konuklar tarafından ilgiyle dinlenildi.


- Diyarbakır
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 10:39 Kaynak: DHA
Sur, Diyarbakır, Güncel
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