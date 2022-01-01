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Dünyaca ünlü şelale fırtına sonrası adeta çamur çağladı - Son Dakika

Dünyaca ünlü şelale fırtına sonrası adeta çamur çağladı

01.01.2022 17:11

Dünyaca ünlü şelale fırtına sonrası adeta çamur çağladı Aşırı yağışın ardından çamur çağlayan dünyaca ünlü Düden Şelalesi havadan görüntülendi Çamur çağlayan şelale ziyaretçi akınına uğradı Antalya'nın dünyaca ünlü Düden Şelalesi'nin rengi, önceki günlerde kenti etkisi altına alan sağanak...

Dünyaca ünlü şelale fırtına sonrası adeta çamur çağladı

Aşırı yağışın ardından çamur çağlayan dünyaca ünlü Düden Şelalesi havadan görüntülendi

Çamur çağlayan şelale ziyaretçi akınına uğradı

ANTALYA - Antalya'nın dünyaca ünlü Düden Şelalesi'nin rengi, önceki günlerde kenti etkisi altına alan sağanak yağışın ardından kahverengiye döndü. Hafta sonu olması nedeniyle çamur çağlayan şelale yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası oldu.

Düden Şelalesi'nin Muratpaşa ilçesi Lara bölgesinde denizle buluştuğu noktada oluşan görüntü, görenleri şaşırttı. Aşırı yağışların ardından suya karışan alüvyonlar nedeniyle şelaleden adeta çamur aktı. Çağlayan çamurlu suların denizle buluştuğu alanda denizin rengi ikiye bölündü. Şelaleden çıkan su kabarcıkları güneşli havanın da etkisiyle gökkuşağına dönüştü. Hem çağlayan çamurlu su hem gökkuşağı ziyaretçilere görsel şölen sundu. Hafta sonu ve yeni yılın ilk gününün de etkisiyle bölge yerli ve yabancı ziyaretçi akınına uğradı. Şelaleyi hem turkuaz renkte gören ziyaretçiler, kahverengi anları da fotoğraflamayı ihmal etmedi. Binlerce kişi şelalenin her noktasından hatıra fotoğrafı çektirdi. Şelalenin yakınındaki Düden Parkı'ında yoğun olduğu gözlemlendi. Ziyaretçilerden bir kişinin tehlikeye aldırmadan şelalenin döküldüğü noktada yer aldığı görüldü. Ayrıca şelalenin Kepez ilçesinden geçen güzergahtaki taşkın anları da kameralara yansıdı.

Öte yandan şelalenin çamurlu çağlaması, denize karışması, ve ziyaretçiler drone ile de görüntülendi.

"Gökkuşağımız var"

Ziyaretçilerden Bora Alan, " Tatilden dolayı bir kalabalık var. İnsanlar da uzun süredir dışarı çıkamıyorlardı, herkes için bir fırsat oldu. Şuan bir kalabalık yaşıyoruz. Dün akşam farkettik şelalenin rengini ama gündüz bakmak istedik. Yağışın ardından suda artma ve renginde değişme var. Turkuaz rengi yok ama gökkuşağımız var onu fotoğraflıyoruz" diye konuştu.

"Her rengi güzel"

Hollanda'dan tatile gelen Demet Akpınar, kahverengide olsa Düden Şelalesi'ni çok sevdiklerini belirterek, "Memleketimizin her rengi güzel. Şelaleye bu renkte yakışmış ama mavi daha güzel olabilirdi. Ailecek geldik, çocuklarımız da çok sevdi. Şelalenin bu güzelliklerini de fotoğrafladık" dedi.

Dünyaca ünlü şelale fırtına sonrası adeta çamur çağladı
Dünyaca ünlü şelale fırtına sonrası adeta çamur çağladı
Dünyaca ünlü şelale fırtına sonrası adeta çamur çağladı

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Düden Şelalesi, Çağlayan, Antalya, Fırtına, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Dünyaca ünlü şelale fırtına sonrası adeta çamur çağladı - Son Dakika


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