Korona virüs şüphelisi yarasalardan elde edilen gübre Düden Şelalesi'ne ilaç oldu - Son Dakika
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Korona virüs şüphelisi yarasalardan elde edilen gübre Düden Şelalesi'ne ilaç oldu

06.07.2022 11:09

Antalya'nın dünyaca ünlü Düden Şelalesi içerisinde doğal yaşam alanları bulunan yarasaların gübreleri, şelaledeki doğal görselliğin verimini arttırmak amacıyla kullanılıyor.

Antalya'nın dünyaca ünlü Düden Şelalesi içerisinde doğal yaşam alanları bulunan yarasaların gübreleri, şelaledeki doğal görselliğin verimini arttırmak amacıyla kullanılıyor. Özellikle meyve veren ağaçlar ve süs bitkilerinde kullanılan gübreler, bitkilerin hem rengini keskinleştiriyor hem de yaşam süreleri üç katına çıkartıyor.

Korona virüs pandemisinde adı sık sık anılan yarasalardan Antalya'nın dünyaca ünlü Düden Şelalesi'nde doğal görselliğin verimini arttırmak amacıyla yararlanılıyor. Şelale içerisinde doğal yaşam alanları bulunan yarasalardan elde edilen gübreler, şelalenin doğal yapısında meyve ağaçları ve süs bitkilerinin verimini arttırmak için kullanılıyor. Potasyum, kalsiyum ve fosfor yönünden zengin olduğu belirtilen gübreler, şelaledeki yetkililer tarafından toplanıyor, ardından meyve ağaçları ve süs bitkilerinin köklerine serpiliyor. Yaklaşık 3 yıldır yapılan bu işlem sayesinde yemyeşil doğası daha da keskinleşen şelale, ziyaretçilerine kartpostallık fotoğraf çekinme şansı tanıyor.

"CANLILIK DAHA FAZLA OLUYOR"

Düden Şelalesi İşletme Müdürü Rıfat Ünal, tarımsal amaçta kullanılan gübreleri çiçekli bitkiler ve meyve veren ağaçlarda kullandıklarını aktardı. Kullanım sonrası bitkilerden ciddi bir şekilde verim aldıklarını belirten Ünal, "Özellikle çiçekli bitkilerde canlılık daha fazla oluyor. Gelişim ve yaşam süresi artıyor. Burası sonuç itibariyle doğal bir alan ama belirli seviyede bize katkı sağlıyor. Bunu fark etmemiz çok güzel bir şey" dedi.

"1 AY YAŞAYACAK ÇİÇEĞİN ÖMRÜ, 2-3 AYA ÇIKIYOR"

Düden Şelalesi Park ve Bahçeler Ekibi biriminden sorumlu Recep Recai Kutanak da gübreleri toplayıp torla karıştırarak çiçeklerin köklerine döktüklerini anlattı. Kutanak, "Bir çay bardağı gübre attığınız zaman çiçekler yeşilliğini hiç kaybetmiyor. 1 ay yaşayacak olan çiçeğin ömrü, 2-3 aya çıkıyor. Bazı çiçeklerde bunu denedim. Onlara çok iyi bir besin kaynağı oluyor" diye konuştu.

(Suat Metin - Gazi Taş - Ahmet Serdar Eser - İHA)

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Kaynak: İHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Korona virüs şüphelisi yarasalardan elde edilen gübre Düden Şelalesi'ne ilaç oldu - Son Dakika

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