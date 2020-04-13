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Dünyaca ünlü sporculardan koronavirüsle mücadeleye videolu destek
6 saat önce
Birleşmiş Milletler'in (BM) koordinasyonunda bir araya gelen dünyaca ünlü sporcular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye destek verdi.
Birleşmiş Milletler'in (BM) koordinasyonunda bir araya gelen dünyaca ünlü sporcular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye destek verdi.
Aralarında futbolcular Neymar, Olivier Giroud ve Pierre-Emerick Aubameyang'ın da yer aldığı sporcular, BM'nin Twitter hesabından yayımlanan videoda, "Hep birlikte koronavirüse karşı hayatımızın maçını kazanacağız." mesajını paylaştı.
Birlik ve beraberliğin öneminin vurgulandığı videoda, "Birbirimize destek olmalı ve dünya genelinde yardıma ihtiyacı olan insanları unutmamalıyız." ifadeleri yer aldı.
Sporcular, sağlık çalışanlarına da destek mesajı verdi.
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 10:02 Kaynak: AA
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