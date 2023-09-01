Dünyaca ünlü İtalyan savunmacı Leonardo Bonucci, Union Berlin'e transfer oldu - Son Dakika

Dünyaca ünlü İtalyan savunmacı Leonardo Bonucci, Union Berlin'e transfer oldu

Son Güncelleme: 01.09.2023 13:12

Bu sezon tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek Union Berlin, Juventus ile sözleşmesi sona eren stoper Leonardo Bonucci'yi renklerine bağladı. İtalyan futbolcunun adı bir dönem Beşiktaş ile de anılmıştı.

Avrupa'da transfer döneminin kapanmasına sayılı günler kala Alman ekibi Union Berlin, dünyaca ünlü stoper Leonardo Bonucci'yi kadrosuna kattı.

2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

Bir dönem Beşiktaş ile adı anılan Bonucci, Alman ekibi Union Berlin ile 1 senesi opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzaladı.

3 SARI KART GÖRDÜ

Geçen sezon Juventus formasıyla 26 resmi maça çıkan Bonucci, bu karşılaşmalarda takımına 2 gollük katkı sağlarken 3 sarı kart gördü.

Dünyaca ünlü stoper Bonucci, Union Berlin'de
Dünyaca ünlü stoper Bonucci, Union Berlin'de
Dünyaca ünlü stoper Bonucci, Union Berlin'de
Dünyaca ünlü stoper Bonucci, Union Berlin'de

Leonardo Bonucci, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Futbol Dünyaca ünlü İtalyan savunmacı Leonardo Bonucci, Union Berlin'e transfer oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dünyaca ünlü İtalyan savunmacı Leonardo Bonucci, Union Berlin'e transfer oldu - Son Dakika
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