Dünyaca ünlü İtalyan savunmacı Leonardo Bonucci, Union Berlin'e transfer oldu

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Avrupa'da transfer döneminin kapanmasına sayılı günler kala Alman ekibi Union Berlin, dünyaca ünlü stoper Leonardo Bonucci'yi kadrosuna kattı.

2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

Bir dönem Beşiktaş ile adı anılan Bonucci, Alman ekibi Union Berlin ile 1 senesi opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzaladı.

3 SARI KART GÖRDÜ

Geçen sezon Juventus formasıyla 26 resmi maça çıkan Bonucci, bu karşılaşmalarda takımına 2 gollük katkı sağlarken 3 sarı kart gördü.