Dünyaca ünlü İtalyan savunmacı Leonardo Bonucci, Union Berlin'e transfer oldu

Avrupa'da transfer döneminin kapanmasına sayılı günler kala Alman ekibi Union Berlin, dünyaca ünlü stoper Leonardo Bonucci'yi kadrosuna kattı.
Bir dönem Beşiktaş ile adı anılan Bonucci, Alman ekibi Union Berlin ile 1 senesi opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Geçen sezon Juventus formasıyla 26 resmi maça çıkan Bonucci, bu karşılaşmalarda takımına 2 gollük katkı sağlarken 3 sarı kart gördü.
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