Dünyaca ünlü "Sultandağı kirazı"nın tescillenmesi yöredekileri sevindirdi - Son Dakika

Dünyaca ünlü "Sultandağı kirazı"nın tescillenmesi yöredekileri sevindirdi

29.01.2021 11:09
Dünyaca ünlü

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde yetiştirilen ve birçok Avrupa ülkesine ihraç edilen kiraza coğrafi işaret tescil belgesi verildi.

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde yetiştirilen ve birçok Avrupa ülkesine ihraç edilen kiraza coğrafi işaret tescil belgesi verildi.

İlçede 22 bin hektarlık alanda yıllık yaklaşık 40 bin ton kiraz üretiliyor. Sultandağı kirazı, yurt dışında da rağbet görüyor. İlçede tüccarlar tarafından alınan kirazlar, başta Avrupa olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediliyor.

Sultandağı Belediye Başkanı Mehmet Aldırmaz, AA muhabirine, "Napolyon" cinsi kiraza 8 Ocak 2021'de coğrafi işaret belgesi aldıklarını söyledi.

Sultandağı kirazının kalitesiyle öne çıktığını anlatan aktaran Aldırmaz, "Kiraz ihraç edildiğinde 'Sultandağı kirazı' adıyla etiketlendirilecek. Kirazın nerede yetiştirildiği ya da hangi ilçede yetiştirildiği belli olmuş oluyor." dedi.

"Çok lezzetli, kaliteli kirazımız var"

Aldırmaz, bu durumun hem üreticiler için hem de Sultandağı kirazının prestiji açısından önemli olduğunu belirterek, "İlçede yaklaşık 70 yıldır kiraz üretimi yapılmaktadır. Coğrafi işaret aldığımız kirazımız, dünyanın en güzel kirazı. Tadıyla, rengiyle, aromasıyla diğer kirazlara göre çok kaliteli. Yurt dışında tutulan bir kiraz çeşidimiz. Birçok Avrupa ülkesine buradan kiraz gidiyor." ifadelerini kullandı.

Kiraz üreticileri memnun

Kiraz üreticilerinden Ekrem Ali Tükenmez, kirazcılığın babadan oğula geçen bir meslek olduğunu belirtti.

Çocukluğundan beri bu işle uğraştığını ifade eden Tükenmez, "Kirazın tescillenmesi sevindirici bir haber. Bölgenin kirazı kaliteli. Tescilden beklentimiz, kiraz piyasasının daha yüksek, bizim yüzümüzü güldüren fiyat olması." diye konuştu.

Selim Çanakgöz de "Kirazın tescillenmesi bizi çok sevindirdi. İnşallah satışlarımız da artacak. 'Beyaz, gılli, Napolyon' kirazımız var. Kirazımızın özelliği aromasının, tadının güzel, istenilen kalitede olmasıdır." dedi.

Mehmet Aldırmaz, Karahisar, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dünyaca ünlü 'Sultandağı kirazı'nın tescillenmesi yöredekileri sevindirdi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Heyecanına yenik düşen CHP'li vekil, yanında getirdiği yumurtaları Meclis kürsüsünde kırdı Barış Yarkadaş'tan Mahir Ünal'ın açıkladığı oy oranlarına tepki: AK Parti tek başına yüzde 44 alsın, mesleği bırakırım Taraftarların "Come to Fenerbahçe" çağrısına Eljif Elmas'tan yanıt: Nereye geleyim Allah aşkına Acun Ilıcalı'dan Süper Lig açıklaması: Exxen'de yayınlamak için planımız yok Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 437,6 liradan işlem görüyor Gizlilik sözleşmesiyle ağır yara alan WhatsApp'tan platforma bilgisayardan girenler için önemli yenilik Triger kayışıyla dayak yiyen çırak, ustasına verilen cezaya isyan etti: Dayak yediğimle kaldım Karıştığı kazada bir kadının ölümüne yol açan belediye başkanı tutuklandı
Son 4 yıldır böylesi görülmedi! İkinci el araç satışları da otomobil fiyatları da rekor düşüş yaşıyor Son 4 yıldır böylesi görülmedi! İkinci el araç satışları da otomobil fiyatları da rekor düşüş yaşıyor         
11:27
Husumetlisine ateş açan saldırgan, kazara komşu iş yeri sahibini de vurdu Husumetlisine ateş açan saldırgan, kazara komşu iş yeri sahibini de vurdu         
11:10
Sadakatsiz'in 16. bölüm fragmanı yayınlandı! Turgay'ı Asya'nın evinde gören Volkan, şok oluyor Sadakatsiz'in 16. bölüm fragmanı yayınlandı! Turgay'ı Asya'nın evinde gören Volkan, şok oluyor         
11:01
Fahiş fiyata çözüm bulmak amacıyla PTT ve kooperatif ortaklığı devreye giriyor Fahiş fiyata çözüm bulmak amacıyla PTT ve kooperatif ortaklığı devreye giriyor         
10:59
Survivor'da korku dolu anlar! Gece yarısı yarışmacı olduğu yere yığılıp kaldı Survivor'da korku dolu anlar! Gece yarısı yarışmacı olduğu yere yığılıp kaldı         
10:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulan seçim anketinde diğer partilerin oy oranları da netleşti Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulan seçim anketinde diğer partilerin oy oranları da netleşti         
10:23
Kız çocuğuna cinsel organını gösteren sapık, 4 yıl 2 ay hapse çarptırıldı Kız çocuğuna cinsel organını gösteren sapık, 4 yıl 2 ay hapse çarptırıldı         
10:04
Sağlık Bakanı Koca, Güney Afrika varyantı için uyardı: Çok daha tehlikeli ve ölümcül Sağlık Bakanı Koca, Güney Afrika varyantı için uyardı: Çok daha tehlikeli ve ölümcül         
09:51
"Instagram'ı kapatıp gidiyorum" diyen Deniz Akkaya çırılçıplak pozunu paylaştı         
08:24
Kocası ve onun sevgilisiyle aynı evde yaşayan kadın Esra Erol'u da şoke etti: Ne olursa olsun boşanmayacağım Kocası ve onun sevgilisiyle aynı evde yaşayan kadın Esra Erol'u da şoke etti: Ne olursa olsun boşanmayacağım         
07:50
Eskişehir dünyanın en güvenli 8. şehri oldu Eskişehir dünyanın en güvenli 8. şehri oldu         
00:08
Uzun süredir ortalarda görünmeyen Azerbaycan Genelkurmay Başkanı'nın görevden alındığı doğrulandı Uzun süredir ortalarda görünmeyen Azerbaycan Genelkurmay Başkanı'nın görevden alındığı doğrulandı         
22:51
Bisikletli tacizciye gençlerden sokak ortasında meydan dayağı Bisikletli tacizciye gençlerden sokak ortasında meydan dayağı         
18:45
İki gündür haber alınamayan kadın, evinde uyurken bulundu İki gündür haber alınamayan kadın, evinde uyurken bulundu         
15:47
Yüz yüze eğitim için Bakan Selçuk'un açıkladığı 15 Şubat'ı erken bulan Bilim Kurulu 15 Mart'ı önerdi Yüz yüze eğitim için Bakan Selçuk'un açıkladığı 15 Şubat'ı erken bulan Bilim Kurulu 15 Mart'ı önerdi         
15:40
Sokak köpeğinin saldırısına uğrayan adam yumruk darbeleriyle kurtulabildi Sokak köpeğinin saldırısına uğrayan adam yumruk darbeleriyle kurtulabildi         
15:35
Erdoğan'ın üstünü çizdiği Mehmet Şimşek, sessizliğini Erdoğan'ın üstünü çizdiği Mehmet Şimşek, sessizliğini "aşı milliyetçiliği" paylaşımıyla bozdu         
15:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2021 11:48:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Dünyaca ünlü "Sultandağı kirazı"nın tescillenmesi yöredekileri sevindirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei