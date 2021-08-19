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Dünyaca ünlü Sultani üzüm kurutulması için serilmeye başlandı - Son Dakika

Dünyaca ünlü Sultani üzüm kurutulması için serilmeye başlandı

19.08.2021 14:27
Dünyaca ünlü Sultani üzüm kurutulması için serilmeye başlandı, System.String[]

Dünyaca ünlü Sultani üzüm kurutulması için serilmeye başlandı Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur: "45 bin tona yakın kuru üzüm çıkardığımız alandan bu yıl 35 bin ton civarı kuru üzüm beklenmekte" "Toprak Mahsulleri Ofisinin ilçemizden üzüm alması arz-talep getirdiğinden bir...

Dünyaca ünlü Sultani üzüm kurutulması için serilmeye başlandı

Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur:

"45 bin tona yakın kuru üzüm çıkardığımız alandan bu yıl 35 bin ton civarı kuru üzüm beklenmekte"

"Toprak Mahsulleri Ofisinin ilçemizden üzüm alması arz-talep getirdiğinden bir velinimettir"

Üzüm üreticisi Ümit Başkaya:

"Bu yıl yüzde 40'larda zarar var. Masraflarımız devam ediyor. Fiyatların da iyi olmasını istiyoruz. 16-17 TL olmasını istiyoruz"

MANİSA - Manisa'da yetiştirilen dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultani üzümler hasat edilerek kurutulmak üzere serilmeye başlandı. Yaklaşık bir hafta içerisinde renk değiştirerek kuruyan üzümler özellikle Rusya ve Avrupa ülkelerine ihraç edilecek.

Dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultani üzümün başkenti Manisa'da kurutmalık üzümler hasat edilmeye başlandı. Bağlarda çalışan işçiler tarafından hasadı yapılan üzümler sepetlere konulması sonrası sergi alanlarına getirilerek daha çabuk kuruması amacıyla özel bir suda yıkanıyor. Üzerleri tamamen sıvıyla kaplanan üzümler hemen ardından sergi alanlarına getirilerek kadın işçiler tarafından kurutulmak üzere güneşe bırakılıyor.

Öte yandan sezonun açılmasıyla birlikte mevsimlik tarım işçilerinin zorlu mesaisi de başladı. Sabahın ilk ışıklarında hasat edilecek bağlardan görevlerine başlayan üzüm işçileri yaz aylarının kavurucu sıcaklarına rağmen çalışmalarını sürdürüyor. Üzüm işçilerinden Gülten Demir, "Üzüm sermek için Soma'dan geliyoruz. Biz seriyoruz Allah herkese güle güle yemek nasip etsin" derken, bir diğer işçi ise "Her sene üzüm sermek için Saruhanlı'ya geliyoruz. Zor ama ekmek davası olduğu için bize de kolay geliyor" diye konuştu.

Yaklaşık 1 hafta içerisinde renk değiştirerek kuruyacak olan çekirdeksiz Sultani üzüm Rusya ve Avrupa ülkelerine ihraç edilecek.

Üzüm üreticileri ise bu yıl kendilerini mutlu edecek bir fiyat beklentisi içerisinde olduklarını söyledi. Üreticilerden Ümit Başkaya, "Bu yıl yüzde 40'larda zarar var. Masraflarımız devam ediyor. Fiyatların da iyi olmasını istiyoruz. 16-17 TL olmasını istiyoruz. Masraflarımız yükseldiği için bizim de yüksek satmamız gerekiyor ki masraflarımızı karşılayabilelim" dedi.

"45 bin tona yakın kuru üzüm çıkardığımız alandan bu yıl 35 bin ton civarı kuru üzüm beklenmekte"

Manisa'da yaşanan doğal afetlerden dolayı rekolte kaybı olduğunu belirten Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, "Bu yıl Manisa bölgesinde yaşanan doğal afetlerden dolayı üzüm rekoltesinde düşüş var. TARSİM eksperleri de bunu belirledi. İlçemizde yüzde 40'a varan bir rekolte kaybı var. 110 bin dekar arazide üzüm üretimi yapılıyor. 45 bin tona yakın kuru üzüm çıkardığımız alandan bu yıl 35 bin ton civarı kuru üzüm beklenmekte. Ziraat Odası Koordinasyon Kurulu Toplantısında üzüm fiyatı olarak 16,5 TL talep ettik. İnşallah bu talebimiz de karşılanır" ifadelerini kullandı.

"Toprak Mahsulleri Ofisinin ilçemizden üzüm alması arz-talep getirdiğinden bir velinimettir"

Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından üzüm alımı yapılmasının büyük bir kazanç olduğunu söyleyen Başkan Okur, "Toprak Mahsulleri Ofisimiz ilçemizde üzüm alımı yapacak. Muhakkak çiftçilerimizin ürünlerini Toprak Mahsulleri Ofisimize göstererek buna göre değerlendirmelerini istiyorum. Toprak Mahsulleri Ofisinin ilçemizden üzüm alması arz-talep getirdiğinden bir velinimettir. Çiftçilerimiz artık tek tüccar üzerinde kalmıyor. Araştırıyor, numune götürüyor. Fiyatı en uygun neredeyse oraya üzümünü satıyor. Toprak Mahsulleri Ofisi haftalık çek vererek bu talebi karşılıyor. Geçtiğimiz yıl 65 bin ton üzüm alınmış. Biz Saruhanlı ilçesi olarak bu yıl fiyatların iyi açıklanması sonrası Toprak Mahsulleri Ofisine kaliteli üzüm vereceğiz" diye konuştu.

Dünyaca ünlü Sultani üzüm kurutulması için serilmeye başlandı
Dünyaca ünlü Sultani üzüm kurutulması için serilmeye başlandı
Dünyaca ünlü Sultani üzüm kurutulması için serilmeye başlandı
Dünyaca ünlü Sultani üzüm kurutulması için serilmeye başlandı
Dünyaca ünlü Sultani üzüm kurutulması için serilmeye başlandı
Dünyaca ünlü Sultani üzüm kurutulması için serilmeye başlandı
Dünyaca ünlü Sultani üzüm kurutulması için serilmeye başlandı
Dünyaca ünlü Sultani üzüm kurutulması için serilmeye başlandı
Dünyaca ünlü Sultani üzüm kurutulması için serilmeye başlandı
Dünyaca ünlü Sultani üzüm kurutulması için serilmeye başlandı
Dünyaca ünlü Sultani üzüm kurutulması için serilmeye başlandı
Dünyaca ünlü Sultani üzüm kurutulması için serilmeye başlandı

Saruhanlı, Manisa, Rusya, Hasat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Dünyaca ünlü Sultani üzüm kurutulması için serilmeye başlandı - Son Dakika Ekonomi


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