Dünyaca ünlü Sümela Manastırı teleferikle gezilebilecek - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Dünyaca ünlü Sümela Manastırı teleferikle gezilebilecek - Son Dakika

Dünyaca ünlü Sümela Manastırı teleferikle gezilebilecek

6 saat önce

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Sümela Manastırı'na ulaşım, 2 bin 500 metrelik teleferik projesiyle kolaylaşacak.

Dünyaca ünlü Sümela Manastırı teleferikle gezilebilecek, System.String[]

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Sümela Manastırı'na ulaşım, 2 bin 500 metrelik teleferik projesiyle kolaylaşacak.


Trabzon'un Maçka ilçesinde, Karadağ'ın eteklerindeki sarp kayalık alanda bulunan, Türkiye'nin ve bölgenin önemli turizm merkezlerinden tarihi Sümela Manastırı'na 3 istasyondan oluşan 2 bin 500 metrelik teleferik kurulacak.


Manastırın bulunduğu yamacın alt kısmındaki vadiden Sümela'ya ulaşması öngörülen teleferiğin yapım projesinde son aşamaya gelindi.

İhalesi de yakın bir zamanda gerçekleştirilecek teleferik ile hem yörenin trafik sorununun çözülmesi hem de turistlere rahat bir gezinti imkanı sunulması planlanıyor.

Bu kapsamda ziyaretçiler, çam ağaçlarıyla kaplı alandan her mevsim muhteşem doğayı izleyerek manastırı ziyaret edebilecek.


Manastırın restorasyonu, çevre düzenlemesi, yöreye gelecek turistler için yapılacak alternatif seçenekler, tesis ve restoranın yenilenmesinin yanı sıra ulaşımın sağlandığı yolun genişletilmesine ilişkin çalışmalar sürüyor.


"Sümela'da teleferik için son aşamaya gelindi"


Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyaca ünlü Sümela Manastırı'nın, her mevsim çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırladığını söyledi.


Belediye olarak turizmden daha fazla pay almak için çalıştıklarını aktaran Zorluoğlu, bu kapsamda Sümela Manastırı'nda yapılacak teleferik projesini önemsediklerini ifade etti.


Zorluoğlu, Sümela'da teleferik için son aşamaya gelindiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Proje ihalesini yakında yapacağımız 2 bin 500 metrelik teleferikle Sümela Manastırı hem havadan çok rahat izlenebilecek hem de ulaşım ve zaman kaybının önüne geçerek marka değerine değer katacak. Proje ile, Sümela Manastırı bambaşka noktaya taşınacak. Ayrıca bölgedeki çevre düzenlemesi, kafe ve restoran gibi çalışmalarımız da devam ediyor."

Sümela Manastırı, Karadağ, Trabzon, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 11:06 Kaynak: AA
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