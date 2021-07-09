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Dünyaca ünlü tablolar sağlıkçılarda can buldu - Son Dakika

Dünyaca ünlü tablolar sağlıkçılarda can buldu

09.07.2021 09:32

Dünyaca ünlü tablolar sağlıkçılarda can buldu Bu sağlıkçıları görenler, dönüp bir daha baktı Mersin'de yaklaşık 1,5 yıldır korona virüsle ön safta mücadele ederek büyük zorluklara göğüs geren sağlık çalışanları, 'Sağlıkçılarla Canlanan Tablolar' projesinde, dünyaca ünlü tabloları canlandırdı...

Dünyaca ünlü tablolar sağlıkçılarda can buldu

Bu sağlıkçıları görenler, dönüp bir daha baktı

Mersin'de yaklaşık 1,5 yıldır korona virüsle ön safta mücadele ederek büyük zorluklara göğüs geren sağlık çalışanları, 'Sağlıkçılarla Canlanan Tablolar' projesinde, dünyaca ünlü tabloları canlandırdı

Kostüm ve makyajla dünyaca ünlü Hollandalı ve Türk ressamların ünlü eserlerindeki figürlere bürünen sağlık çalışanları, tablolara benzerlikleriyle hayran bıraktı

MERSİN – Mersin'de yaklaşık 1,5 yıldır korona virüsle ön safta mücadele ederek büyük zorluklara göğüs geren sağlık çalışanları, çok renkli bir etkinlikle moral buldu. Kostüm ve makyajla dünyaca ünlü Hollandalı ve Türk ressamların ünlü eserlerindeki figürlere bürünen sağlık çalışanları, tablolara benzerlikleriyle hayran bıraktı. Özellikle Atatürk, İnci Küpeli Kız, Van Gogh ve Kaplumbağa Terbiyecisi'ni canlandıran sağlıkçıları görenler, gözlerini onlardan alamadı.

Hollanda Büyükelçiliği, Mersin Üniversitesi ve Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü, pandeminin kahramanları sağlık çalışanlarına moral vermek, onlara vefalarını göstermek amacıyla renkli ve dikkat çekici bir projeye imza attı. 'Sağlıkçılarla Canlanan Tablolar' projesi kapsamında, Mersin Üniversitesi Hastanesinde çalışan ve aralarında profesör ile hemşirelerin de bulunduğu sağlıkçılar, dünyaca ünlü Hollandalı ve Türk ressamların, yine dünyaca tanınan ünlü eserlerindeki figürleri canlandırdılar.

Tablolardaki figürlere benzerlikleri hayran bıraktı

Projede gönüllü olarak yer alan, tablolardaki kostümlerin birebir aynısını giyen ve makyajla o portrelere bürünen sağlıkçıların başarılı performansları, görenleri hayran bıraktı. Özellikle İbrahim Çallı'nın 'Atatürk', Vincent Van Gogh'un 'Genç Çiftçi Kız' ve 'Otoportre', Osman Hamdi Bey'in 'Kaplumbağa Terbiyecisi', Johannes Vermeer'in 'İnci Küpeli Kız', Rembrandt Van Rijn'in 'Saskia Eşi' ve Frans Hals'ın 'Kuru Kafa ve Çocuk' eserlerini canlandıran sağlıkçıların tablolara benzerlikleri dikkat çekti.

Sağlıkçılarla Canlanan Tablolar proje sergisinin açılışı, Mersin Üniversitesi Konuk Evi bahçesinde yapıldı. Serginin açılışına, Hollanda Büyükelçi Yardımcısı Jan Willem Scholten, Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca ve MEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Kaya da katıldı.

"Canlanan portreler toplumumuzun yeniden canlanmasına katkı sağlayacak"

Açılışta Türkçe bir konuşma yapan Hollanda Büyükelçi Yardımcısı Scholten, Hollanda Büyükelçiliği olarak bu projeye destek vermekten mutluluk duyduklarını söyledi. Scholten, "Korona virüs pandemisi tüm dünya için zor oldu ama özellikle doktorlarımız ve sağlık çalışanlarımız için çok daha zor oldu. Hep ön saflarda yer aldılar. Her gün dinlenmeden çalışıyorlar. Bu kolay olmadı ama yaptığınız iş çok önemliydi. Size tekrar çok teşekkür ederiz. Bu zor süreçte Hollandalı ünlü ressamlarımızın da sağlık çalışanlarına destek olması beni mutlu ediyor. Canlanan portreler aynı zamanda toplumumuzun yeniden canlanmasına katkı sağlayacaktır" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Koca da pandemi sürecinde özellikle sağlık çalışanlarının gösterdikleri hassasiyet, samimiyet, sıcaklık ve insanlığın herkesi etkilediğini belirterek, "Dünyanın ciddi bir sınav verdiği bu süreçte sağlık çalışanlarımızın bütün dünyaya örnek olacak kahramanlıklarını ayakta alkışlıyoruz, onlara teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

MEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kaya ise pandemide herkesin çok zorlu bir süreçten geçtiğini, ancak bunların sağlık personelinin çektiği zorluklarla kıyaslanamayacağını vurguladı. Kaya, "Bütün bu zorluklar arasında böyle organizasyonlarla takdir edilmemiz, değerimizin bilindiğinin bize hissettirilmesi gerçekten çok güzel bir duygu" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek, serginin açılışı yapıldı.

"Bize de moral ve motivasyon oldu"

Tablolardaki portreleri canlandıran sağlık çalışanları, duygularını İHA muhabiri ile paylaştı. 'İnci Küpeli Kız' portresini canlandıran Mersin Üniversitesi Hastanesinde görevli hemşire Müjde Moran, projenin amacını şöyle anlattı: "Bu projedeki amaç, pandemi döneminde sağlıkçılar çok yoruldular; hem onlara moral ve motivasyon olması açısından hem de Hollandalı ünlü tabloları bizim mizansenimizle tekrar gündeme getirmek. Biz gerçekten bu pandemide görünen kahramanlardık ve hala severek devam ediyoruz görevlerimize. Bize de moral ve motivasyon oldu. Hemşirelerin ve sağlıkçıların da sanatsal yönünün sergileyebildiğimiz için çok mutluyuz. Hepimiz gönüllüyüz. Ayrıca Hollanda ile böyle bir sanatsal işbirliği içerisinde olmak da ayrı bir mutluluk."

Moran, aşı konusunda da vatandaşlara çağrı yaptı.

"Çok büyük bir onur ve gurur duydum"

Sergide Atatürk portresini ise MEÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Resul Buğdaycı canlandırdı. Rolü kendisinin seçmediğini söyleyen Prof. Dr. Buğdaycı, "Organizasyondaki arkadaşlar yüzümün çok uyacağını söylediler. Tabi çok büyük bir onur ve gurur duydum. Sanata büyük bir katkı olduğunu düşünüyorum canlanan tabloların. O yüzden de severek, memnuniyetle katıldım. Dışarıdan bakanlar daha çok benzetiyor. Çocuklar gördüğünde daha çok etkilendi. Pandemi döneminde en çok çalışan, risk altında olan, çok şehit veren bir kesim sağlıkçılar. Onların düşünülmüş olması da bizim için mutluluk verici. Düzenleyen ekibe teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Hepsi çok mutlu"

Projenin koordinatörü ve MEÜ Dış İlişkiler ve Projeler Koordinatörlüğü Öğretim Görevlisi Seray Müezzinoğlu da "Amacımız, pandemi döneminde yorulan sağlıkçılarımıza bir nebze moral verebilmek. Ne kadar moral verebilirsek o kadar mutlu olacağız. Hepsi çok mutlu; organizasyonun öncesi bile onlara yetti. Giydikleri kostümler ve yapılan makyajlarla çok farklı bir ortamdalar. Hepsinin gözlerinden mutlulukları belli zaten. Çok güzel oldu. Çok şükür bu günümüze; aşılamayla birlikte de hiç olmazsa bir nebze o tulumlardan kurtuldular. Bir nebze rahatladık. Umarım feraha çıkacağımız günler yakındır, öyle umut ediyorum" dedi.

Dünyaca ünlü tablolar sağlıkçılarda can buldu
Dünyaca ünlü tablolar sağlıkçılarda can buldu
Dünyaca ünlü tablolar sağlıkçılarda can buldu
Dünyaca ünlü tablolar sağlıkçılarda can buldu

milli eğitim bakanlığı, Koronavirüs, Hollanda, Mersin, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Dünyaca ünlü tablolar sağlıkçılarda can buldu - Son Dakika


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