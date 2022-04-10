Arjantin'in ünlü orkestrası Tango Bardo AKM'de konser verdi - Son Dakika
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Arjantin'in ünlü orkestrası Tango Bardo AKM'de konser verdi

10.04.2022 22:46

"TanGo To İstanbul"un 14'üncü tango festivali kapsamında İstanbul'a gelen dünyaca ünlü Tango Bardo orkestrası, Atatürk Kültür Merkezi'nde müzikseverlerle bir araya geldi.

"TanGo To İstanbul"un 14'üncü tango festivali kapsamında İstanbul'a gelen dünyaca ünlü Tango Bardo orkestrası, Atatürk Kültür Merkezi'nde müzikseverlerle bir araya geldi.

Tango müziğinin en tanınmış orkestralarından Arjantinli Tango Bardo ve solist Roberto Minondi'nin özel gösterisine yoğun ilgi gösterildi.

Orkestra ekibi ve ünlü solist Roberto Minondi'ye konser boyunca aralarında Facundo Pinero ve Vanesa Villalba, Juan Malizia ve Manuela Rossi, Dmitry Vasin ve Sagdiana Hamzina, Murat Elmadağlı ve Setenay Ersoy, Dmitrıy Kuznetsov ve Olga Nikola ile Giampiero Cantone ve Julia Osina çiftlerinin bulunduğu dans şampiyonları eşlik etti.

İstanbul Tango Kurucu Eğitmeni Eşref Tekinalp, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 5-10 Nisan tarihleri arasında düzenlenen festivalde, 49 ülkeden 450 katılımcının yer aldığını söyledi.

Festivale ilginin yoğun olduğunu belirten Tekinalp, "İnsanımız dans etmeyi seviyor, dans festivalinin finalini bir konserle taçlandırmak istedik. Bizim için çok büyük bir onur, çok büyük bir heyecan Atatürk Kültür Merkezi'nde bir gösteriyi sunabilmek." dedi.

Arjantin'in ve tangonun başkenti Buenos Airesli müzisyenlerin oluşturduğu orkestra, Fransa, İspanya, İtalya, ABD, Japonya, Çin, Singapur, Tayland, Brezilya, Şili, Uruguay ve Arjantin'de önemli tiyatrolarında da birçok kez konser verdi.

Tango Bardo, yeni nesil Tango gösterilerinin ve Tango Mundial (Dünya Şampiyonası) yarışmacı çiftlerinin koreografilerinin vazgeçilmez orkestrası olarak biliniyor.

Arjantin'in ünlü orkestrası Tango Bardo AKM'de konser verdi
Arjantin'in ünlü orkestrası Tango Bardo AKM'de konser verdi
Arjantin'in ünlü orkestrası Tango Bardo AKM'de konser verdi

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Arjantin'in ünlü orkestrası Tango Bardo AKM'de konser verdi - Son Dakika


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