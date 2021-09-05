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Dünyaca ünlü teknik direktörler, Fatih Terim'in doğum gününü kutladı! İşte sarı-kırmızılıları mest eden o video - Son Dakika

Dünyaca ünlü teknik direktörler, Fatih Terim'in doğum gününü kutladı! İşte sarı-kırmızılıları mest eden o video

05.09.2021 21:02

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in 68. yaş günü dünyaca ünlü spor insanları tarafından kutlandı. Sarı-kırmızılı kulüp tarafından paylaşılan videoda Jose Mourinho, Arsene Wenger, Diego Simone ve Rui Costa gibi isimler yer aldı. Jose Mourinho'nun doğum günü mesajında, "Muhteşem ailenle doğum gününün keyfini çıkar. 48. yaş gününü mutlu kutlamak harika. 48 diyorum çünkü 68 olduğuna kimse inanmaz" demesi beğeni topladı.

Süper Lig'in ilk 3 haftasında 7 puan toplayan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in 68. yaş günü kutlandı. Deneyimli teknik direktör için özel bir video hazırlanırken futbol camiasındaki dünyaca ünlü isimler, Terim'in doğum gününü kutladı.

İşte Fatih Terim'in doğum gününü kutlayan dünyaca ünlü isimler ve mesajları:

JOSE MOURINHO

"Merhaba dostum Fatih. Tebrikler. Muhteşem ailenle doğum gününün keyfini çıkar. 48. yaş gününü mutlu kutlamak harika. 48 diyorum çünkü 68 olduğuna kimse inanmaz. Sana mutlulukların en fazlasını diliyorum. Mutlu olmak için ihtiyacın olan şey de futbol. O yüzden ne kadar büyük olduğunu göstermeye devam et. Biliyorsun Roma'da büyük bir hayranın ve taraftarın var."

Dünyaca ünlü teknik direktörler, Fatih Terim'in doğum gününü kutladı! İşte sarı-kırmızılıları mest eden o video

ROBERTO MANCINI

"Merhaba Fatih, mutlu yıllar, doğum günün kutlu olsun. İyi şanslar. Grande, hoşçakal."

Dünyaca ünlü teknik direktörler, Fatih Terim'in doğum gününü kutladı! İşte sarı-kırmızılıları mest eden o video

THOMAS TUCHEL

"Mutlu yıllar bay Galatasaray, bay Fatih Terim. Londra'dan en iyi dileklerimle, tebrikler. Umarım kısa sürede görüşürüz."

Dünyaca ünlü teknik direktörler, Fatih Terim'in doğum gününü kutladı! İşte sarı-kırmızılıları mest eden o video

DIEGO SIMEONE

"Sana kucak dolusu sevgiler yolluyorum. Her zaman şunu görmüşümdür, kendi karakterini takımlarına hep yansıtmışsındır, senin kişisel bir hayranınım, sevgiler."

Dünyaca ünlü teknik direktörler, Fatih Terim'in doğum gününü kutladı! İşte sarı-kırmızılıları mest eden o video

ARSENE WENGER

"Merhaba Fatih, doğum günün kutlu olsun. Biliyorum, her yıl gençleşiyorsun. Dikkat et bu hızla gidersen yakında oynaman gerekebilir. Umarım en kısa sürede görüşürüz, hoşça kal."

Dünyaca ünlü teknik direktörler, Fatih Terim'in doğum gününü kutladı! İşte sarı-kırmızılıları mest eden o video

LUCIANO SPALLETTI

"Biraz önce televizyonda bugün, antrenörlerin bir numarasının doğum günü dediler. Antrenörlerin imparatorunun, Fatih Terim. Ben de kutlamalara katılmak istedim, eminim en iyiler buradadır. Sen iyi bir dostsun, mutlu yıllar Fatih."

Dünyaca ünlü teknik direktörler, Fatih Terim'in doğum gününü kutladı! İşte sarı-kırmızılıları mest eden o video

RUI COSTA

"Büyük baba, doğum günün kutlu olsun. Benim için bir antrenörden fazlası, ömür boyu dostumsunuz, hocam ve dostum. Kucak dolusu sevgiler."

Dünyaca ünlü teknik direktörler, Fatih Terim'in doğum gününü kutladı! İşte sarı-kırmızılıları mest eden o video

NUNO GOMES

"Kucak dolusu sevgimi yolluyorum, güle güle İmparator."

Dünyaca ünlü teknik direktörler, Fatih Terim'in doğum gününü kutladı! İşte sarı-kırmızılıları mest eden o video

GENNARO GATTUSO

"Grande Mister. 68, tüm kalbimle kutluyorum. Sana ne söylenebilir ki? Tüm sevgimle doğum gününü kutluyorum, seni seviyorum."

Dünyaca ünlü teknik direktörler, Fatih Terim'in doğum gününü kutladı! İşte sarı-kırmızılıları mest eden o video

COSMIN CONTRA

"Doğum günün kutlu olsun, sen Türkiye'nin en büyüğüsün, seninle birlikte çalışmış olmaktan çok muluyum. Hala çok iyi işler yaptığını görüyorum, Rumen oyuncularla çalıştığını görüyorum, sana sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Başarılar Mister."

Dünyaca ünlü teknik direktörler, Fatih Terim'in doğum gününü kutladı! İşte sarı-kırmızılıları mest eden o video

ANGELO DI LIVIO

"Doğum günün kutlu olsun, mutlu yıllar. Seni çok seviyorum, seni kucaklıyorum."

Dünyaca ünlü teknik direktörler, Fatih Terim'in doğum gününü kutladı! İşte sarı-kırmızılıları mest eden o video
Dünyaca ünlü teknik direktörler, Fatih Terim'in doğum gününü kutladı! İşte sarı-kırmızılıları mest eden o video

Jose Mourinho, Galatasaray, Fatih Terim, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünyaca ünlü teknik direktörler, Fatih Terim'in doğum gününü kutladı! İşte sarı-kırmızılıları mest eden o video - Son Dakika Spor


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